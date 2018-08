Internationaler DTB Tenniskongress 2019: Thiem-Coach Günter Bresnik referiert in Berlin

Hamburg (ots) - Er ist einer der bekanntesten Coaches auf derATP-Tour: Günter Bresnik, der in den 90er-Jahren Boris Beckerbetreute, formte den heute 24-jährigen Dominic Thiem zu einemWeltklassespieler. Vom 4. bis 6. Januar wird Bresnik als Referentbeim Internationalen DTB Tenniskongress auftreten und neben deutschenCoaches auch Eltern talentierter Kids von seinen jahrzehntelangenErfahrungen berichten.Tourcoach Günter Bresnik und den österreichischen Top Ten-SpielerDominic Thiem verbindet eine lange und intensiveLehrer-Schüler-Beziehung. Der renommierte Trainer aus Wien, derfrüher unter anderem Boris Becker betreut hat, nahm seinen jungenLandsmann unter seine Fittiche, als dieser gerade einmal acht Jahrealt war. Er formte ihn über 16 Jahre hinweg zu einemWeltklassespieler und führte ihn bis ins French Open-Endspiel 2018.Über seine Trainingsphilosophie, die Zusammenarbeit mit diversenTopspielern und seine jahrzehntelange Erfahrung auf der Tour wirdBresnik beim Internationalen DTB Tenniskongress vom 4. bis 6. Januar2019 in Berlin referieren. "Wir sind stolz, dass wir unserenTeilnehmern bei Deutschlands größter Trainerfortbildung einenweiteren internationalen Starreferenten präsentieren werden", sagtHans-Peter Born, DTB-Bundestrainer und Ausbildungsleiter. Vor kurzemhatte bereits Judy Murray, Mutter der Brüder Andy und Jamie Murray,ihre Teilnahme als Referentin in Berlin zugesagt.Ebenso wie Murray wird auch Bresnik im Rahmen des Elternseminars,das nach der erfolgreichen Premiere 2017 zum zweiten Mal stattfindenwird, vor Müttern und Vätern talentierter Kids sprechen. Die oftkomplexe Dreiecksbeziehung zwischen Eltern, Kindern und den Trainernist für den 57 Jahre alten Wiener ein Schwerpunktthema bei seinemBesuch in Berlin. "Eltern sind die Karriere-Verhinderer Nummer einsfür ihre Kinder - aber nicht aus böser Absicht, sondern ausUnwissenheit", sagt der studierte Mediziner, der nicht nur mitLeistungssportlern, sondern auch mit Erwachsenen und Kindernunterschiedlicher Spielstärken gearbeitet hat. Das Elternseminar desDeutschen Tennis Bundes (DTB) ist separat buchbar und wird am 5.Januar 2019 stattfinden.Neben Bresnik und Murray werden auch Barbara Rittner (Head ofWomen's Tennis), Klaus Eberhard (DTB-Sportdirektor) und viele weitereExperten in Berlin über die zentralen Fragen sprechen, die Eltern vonTennistalenten bewegen: Woran erkennt man einen geeigneten Trainerfür sein Kind? Werden Sohn oder Tochter angemessen und professionellgefördert? Und welche Fehler sollten Eltern unbedingt vermeiden?Die Anmeldung zum Internationalen DTB Tenniskongress 2019 ist absofort über den DTB-Veranstaltungskalender unterwww.dtb-tennis.de/Veranstaltungskalender möglich. DerFrühbucherrabatt von 225 Euro anstelle des vollen Preises von 250Euro gilt bis zum 30. September 2018. Premium-Mitglieder vonmybigpoint zahlen durchgängig den Early Bird-Preis.Über den Veranstaltungskalender läuft auch die Anmeldung zumElternseminar. Die Teilnahmegebühr für das knapp siebenstündigeElterncoaching beträgt 69 Euro für eine Einzelperson, für Elternpaare99 Euro. Für Kongressteilnehmer ist das Elternseminar inbegriffen.Weitere Informationen gibt es unter www.dtb-tennis.de/kongress.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell