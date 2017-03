Erfurt (ots) - Zu einem festen Termin im Frühjahr hat sich dieinternationale Fachtagung "Erfurt Pre-School Item Exchange" fürVorschulfernsehmacher entwickelt. Aus aller Welt kommen diese inErfurt zusammen, wenn der Kinderkanal von ARD und ZDF nun 2017 zumdreizehnten Mal in die Landeshauptstadt einlädt. Im Mittelpunktstehen Fernsehprogramme für Kinder im Alter von drei bis siebenJahren. Die jeweiligen Programmverantwortlichen können ihreFernsehbeiträge anbieten und im Austausch Programme der anderenTeilnehmer in ihr eigenes Vorschulprogramm integrieren. Darüberhinaus werden während der "Erfurt Pre-School Item Exchange"Erfahrungen diskutiert und neue kulturelle Gesichtspunkte aufEntwicklungen im internationalen Kinderfernsehen ermöglicht.KiKA-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf begrüßt das jährlichstattfindende Event: "Mit der 'Erfurt Pre-School Item Exchange' istes uns gelungen, in Erfurt eine internationale Fachtagung zuplatzieren, mit der KiKA sein Engagement für gutes Vorschulfernsehenstärkt. Beiträge aus unterschiedlichsten Ländern bringen frischeImpulse und regen zum erfolgreichen Austausch an.Programmverantwortliche aus aller Welt schätzen diese wertvolleMöglichkeit des Austauschs und Dialogs und folgen der Einladung nachErfurt. Wir freuen uns auf neue Einblicke."Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Minister für Kultur, Bundes- undEuropaangelegenheiten und Chef der Thüringer Staatskanzlei: "DieErfurt Exchange bringt jedes Jahr Kinderfernseh-Macher aus aller Weltnach Erfurt. Wir freuen uns auf die Gäste und auf anregendeDiskussionen, durch die wiederum eine Stärkung des ErfurterMedienstandortes stattfindet. Thüringen ist Kindermedienland. DerKIKA, der in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, kommt aus Thüringen."Bereits seit 1975 veranstaltet die "European Broadcasting Union"(EBU) die internationale Austauschbörse für Vorschulprogramme. NachSaarbrücken hat sich seit 2005 Erfurt als Austragungsort etabliert,der Kinderkanal von ARD und ZDF fungiert hierbei als Gastgeber.Thomas Grond von der EBU: "Der Fachaustausch im Bereich des Vorschul-und Kinderfernsehens ist wichtiger denn je. Die Herausforderungen fürProgrammanbieter wachsen aufgrund der grösser werdenden Konkurrenz,der sich ständig ändernden Konsumgewohnheiten des Zielpublikums unddes in vielen Ländern wachsenden politischen Drucks auf öffentlicheMedienhäuser. Es ist deshalb unabdingbar für qualitativhöchststehendes Kinderprogramm, dass sich Macherinnen und Macher aufinternationaler Ebene gegenseitig unterstützen und voneinander lernenkönnen. Der Erfurt Exchange ist dafür bestens geeignet."Die "Erfurt Pre-School Item Exchange" findet am 4. und 5. April2017 im Kaisersaal in Erfurt statt. Ansprechpartner für dieVeranstaltungsorganisation der internationalen Fachtagung sind beiKiKA Silvia Keil (+49 361.218-1821) und Karen Simha bei der EBU (+4122.717-2885).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell