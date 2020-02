Internationaler Austausch auf der DMEA 2020 (FOTO)

Berlin (ots) -- International Lounge powered by GTAI (Germany Trade & Invest) inHalle 3.2- Workshops und Vorträge speziell für internationales Fachpublikum- Simultanübersetzung für Kongress-Sessions und KeynotesDMEA international - als Europas größte Veranstaltung für die digitaleGesundheitsversorgung wendet sich die DMEA auch in diesem Jahr wieder an Gästeaußerhalb Deutschlands. Sie alle erwartet ein besonderes Themenprogramm ausDiskussions- und Talkformaten, das in Kooperation mit Germany Trade & Invest(GTAI), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes, durchgeführt wird."Die Digitalisierung endet nicht an Landesgrenzen, aus diesem Grund ist es füruns ein besonderes Anliegen, bei der DMEA nicht nur den interdisziplinären,sondern auch den internationalen Austausch zu fördern", so Sebastian Zilch,Geschäftsführer des bvitg. "Hier finden unsere Besucherinnen und Besucher idealeMöglichkeiten, um Best-Practices aus dem In- und Ausland kennenzulernen und sichmit einer Vielzahl von Expertinnen und Experten auszutauschen."International Lounge powered by GTAI mit breitem Themenspektrum ZentralerAnlaufpunkt für das internationale Fachpublikum ist die International Loungepowered by GTAI in Halle 3.2. Julia Pietsch, Senior Manager Digital Health beiGTAI: "Die International Lounge bietet Unternehmen aus aller Welt dieMöglichkeit, sich über den deutschen Markt für digitale Gesundheitsanwendungenzu informieren. Dabei werden in diesem Jahr besonders die Chancen, die sich ausdem Digitale-Versorgung-Gesetz ergeben, beleuchtet. Gleichermaßen können sichdeutsche Unternehmen hier über vielversprechende Auslandsmärkte informieren. DieInternational Lounge ist zudem der Treffpunkt für die internationalenDelegationen der DMEA. Sie werden auch in diesem Jahr die neusten Entwicklungenihres heimischen Digital Health Marktes präsentieren."Zusätzlich zum englischsprachigen Angebot in der International Lounge powered byGTAI können internationale Fachbesucher an englischsprachigen Messeführungen zumGesundheitsmarkt in Deutschland teilnehmen. Außerdem werdenSimultanübersetzungen der Kongress-Sessions und der Keynotes angeboten. ImKongress reichen die Themen von KI und Robotik in der Medizin überDigitalisierung pflegerischer Versorgungsprozesse bis hin zu IT-Sicherheit undInteroperabilitätsstandards.Internationale Terminologien: "einheitliche Sprache" für IT-SystemeGerade beim Thema Interoperabilität spielt das "gegenseitige Verstehen" einezentrale Rolle. Dafür brauche es Terminologien, sagt André Sander,Entwicklungsleiter Software und Mitglied der Geschäftsführung bei ID. "DieMedizin ist komplex, und deswegen gibt es in einem digitalen Gesundheitswesenverschiedene IT-Systeme. Wenn die effizient ohne Reibungsverluste kommunizierensollen, sind Terminologien zwingend nötig. Natürlich lassen sich IT-Systeme auchohne Terminologien vernetzen. Aber dann können sie sich nicht vernünftigaustauschen, weil sie keine einheitliche Sprache sprechen. Das Ergebnis istspektakuläre Ineffizienz: Es gibt Untersuchungen an Unikliniken, die zeigen,dass Ärzte teilweise 60 Prozent ihrer Zeit am Rechner sitzen. Das liegt auch anfehlenden Terminologien."Zudem seien Terminologien bei einer zunehmenden internationalen Vernetzung vonVorteil. André Sander: "Internationale Terminologien sind nötig, wenn IT-Systemegrenzüberschreitend verknüpft werden sollen oder wenn es darum geht, Kollegenaus anderen Ländern digital einzubeziehen. Auch in multilingualenKonstellationen sind sie nützlich. Außerdem profitiert die Forschung".Das vollständige DMEA-Programm finden Sie unter:https://www.dmea.de/de/Programm/Gesamtprogramm/index.jspÜber die DMEADie DMEA ist Europas zentraler Treffpunkt in Sachen Health-IT. Hier treffenEntscheiderinnen und Entscheider aus sämtlichen Bereichen derGesundheitsversorgung aufeinander - von IT-Fachleuten über Ärztinnen und Ärzte,Führungskräfte aus Krankenhaus und Pflege, bis hin zu Expertinnen und Expertenaus Politik, Wissenschaft und Forschung. 2019 kamen insgesamt 11.000Fachbesucherinnen und -besucher zur DMEA, um mehr über aktuelle Entwicklungenund Produkte zu erfahren, sich fortzubilden und wichtige Kontakte in die Branchezu knüpfen. Die DMEA 2020 findet vom 21. bis 23. April in Berlin statt. Themensind dabei unter anderem Künstliche Intelligenz, Innovationen in der Health ITund die Digitalisierung pflegerischer Versorgungsprozesse.Veranstalter der DMEA ist der Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., dieOrganisation liegt bei der Messe Berlin. Sie wird darüber hinaus in Kooperationmit den Branchenverbänden GMDS (Deutsche Gesellschaft für MedizinischeInformatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband MedizinischerInformatiker) e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverbandder Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet.