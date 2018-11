Internationale Umfrage: 60 Prozent der deutschen Kleinunternehmer würden nach einer Pleite ein neues Unternehmen gründen

Berlin (ots) - Die Mehrheit der deutschen Kleinunternehmer habenein entspannteres Verhältnis zu unternehmerischen Fehlern und einerUnternehmenspleite als ihre europäischen Kollegen. Während in Italienfast jeder Zweite ein Scheitern für inakzeptabel hält, in Frankreichund Großbritannien jeder dritte Kleinunternehmer dieser Meinung ist,urteilt nur jeder Fünfte deutsche Kleinunternehmer so hart überunternehmerisches Versagen. Das sind Ergebnisse einer aktuellenUmfrage unter Kleinunternehmern zum Thema "Herausforderungen undErfolgskriterien für Selbständige", die im Auftrag des Marketing- undDruckexperten Vistaprint im September 2018 durchgeführt wurde.Befragt wurden 2.000 Kleinunternehmer aus Deutschland, Frankreich,Großbritannien und Italien.Den Misserfolg zu überwinden, fällt den Kleinunternehmernmehrheitlich in allen befragten Ländern schwer. Aber auch bei derVerarbeitung des Scheiterns sind Selbständige in Deutschlandzuversichtlicher. Hier halten es 56 Prozent der Befragten fürschwierig, das unternehmerische Scheitern zu bewältigen, in Italiensind es beispielsweise 70 Prozent."Eine Möglichkeit, das geschäftliche Scheitern zu überwinden, istdie Gründung eines neuen Unternehmens", sagt Georg Treugut,Country-Manager von Vistaprint Deutschland. "Diesen Gründergeisthaben die Mehrheit der Befragten in Deutschland, Frankreich,Großbritannien und Italien. Spitzenreiter ist Großbritannien mit 63Prozent, es folgt Deutschland mit 60 Prozent und auf Platz 3 und 4liegen Italien mit 55 Prozent und Frankreich mit 51 Prozent."Weitere Ergebnisse der Umfrage als Infografik unterhttps://www.vistaprint.de/hub/from-failure-to-success.Über VistaprintVistaprint ist ein internationaler Marketing- und Druckexperte.Der Online-Dienstleister hat sich auf Marketingmaterialien fürSelbständige und Kleinunternehmen spezialisiert. Vistaprint wurde1995 gegründet und ist heute in mehr als 20 Ländern aktiv, seit 1999auch in Deutschland. Vistaprint hat über 17 Millionen Kunden weltweitund erwirtschaftete 2017 einen Gesamtumsatz von 1,3 MilliardenUS-Dollar. Vistaprint ist Teil der Cimpress Gruppe. WeitereInformationen unter www.vistaprint.de.Pressekontakt:Georg Treugut, Country-Manager Vistaprint DeutschlandTelefon: 0162 / 434 00 92E-Mail: gtreugut@vistaprint.comOriginal-Content von: Vistaprint Deutschland, übermittelt durch news aktuell