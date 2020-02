Internationale Tourismusbörse abgesagt, wegen Sicherheitsauflagen zu Coronavirus

Berlin (ots) - Internationale Tourismusbörse in Berlin ist abgesagtBerlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat in der rbb-Abendschaugesagt, dass die Internationale Tourismusbörse ITB in der kommenden Woche nichtstattfinden wird.Der Grund sind neue Sicherheitsauflagen des Krisenstabs der Bundesregierungwegen des Coronavirus'. Die neuen Richtlinien sehen vor, dass alle Messebesucherrückverfolgbar sein müssen. Das dürfte bei den erwarteten 150.000 Besuchern kaummöglich sein.Die ITB sollte am kommenden Mittwoch beginnen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4533834OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell