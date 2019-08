Internationale Top-Bank erweitert Zusammenarbeit mit SDS IREG Global Tax Reporting

Wien (ots) - SDS freut sich bekannt geben zu können, dass sich einer seinerinternationalen Kunden entschieden hat, für weitere 3 Jahre mit SDS IREG, derglobalen Lösung für FATCA-, CRS- und QI-Berichterstattung, zusammenzuarbeiten.Die Verwendung einer One-for-All-Lösung für FATCA-, CRS- und QI-Reporting, dieAbdeckung aller länderspezifischen Standards und der exzellente Support währendder gesamten Wartungszeit sind entscheidend für das Festhalten an einererfolgreichen Lösung. Kostenfreundliche Abläufe mit einer einzigen Instanz fürdie Betreuung mehrerer (bis zu mehr als 1.000) CIs und höchste Zuverlässigkeittragen zur Akzeptanz von SDS IREG bei allen Stakeholdern der internationalenSpitzenbank bei. Das erweiterte Geschäftspaket umfasst unter anderem dievollständige regulatorische Aufrüstung lokaler und standardisierter Schemata fürmehr als 60 Länder. Darüber hinaus bietet SDS IREG auch die vollständigeEinhaltung dieser und künftiger Länder (z.B. OECD) und/oder regulatorischerÄnderungen.Die in Österreich ansässige SDS ist ein führender Anbieter von zukunftsweisendenSoftware- und Servicelösungen für die internationaleFinanzdienstleistungsbranche. Mit der im Jahr 2011 eingeführten SDS IREG wurdedas Unternehmen zudem zu einem der wichtigsten globalen Player im Markt fürganzheitliche und vollautomatische Steuerberichtslösungen. Das spezifischeDesign von SDS IREG für den automatischen Informationsaustausch (AEOI) mit demhöchsten Automatisierungsgrad und der Einhaltung der internationalenSteuerberichterstattung in einer einzigen Anwendung verbessert dieSteuerberichterstattung internationaler Finanzinstitute und Dienstleisterdeutlich. Auf den Punkt gebracht: Eine zukunftssichere Lösung durch einenbreiten und erstklassigen globalen Kundenstamm, kontinuierlicheWeiterentwicklung und eine sich ständig anpassende Produkt-Roadmap.Kontakt:Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.Herbert Reinisch, Marketing Manager EuropeRennweg 97-99, 1030 Vienna, Austria+43 (676) 882415188,herbert.reinisch@sds.atOriginal-Content von: SDS Software Daten Service GmbH, übermittelt durch news aktuell