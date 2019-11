Internationale Studierendennetzwerke warnen vor Fake Science in der Volkswirtschaftslehre

Wien (ots) - Drei Jahre ist es nun her, dass der KOV Kreditordnungsverein inoffenen Briefen an die Wirtschaftsuniversität Wien auf die schwerwiegendenMissstände in der ökonomischen Lehre betreffend der Funktionsweise von Bankenhingewiesen und eine umfassende wissenschaftliche Debatte an den Universitäteneingefordert hat. (Siehe unsere APA-OTS-Presseaussendung "Wirtschaftsuniversitätverbreitet Irrlehren - Rektorat sieht keinen Handlungsbedarf(https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160621_OTS0031)" vom 21.06.2016.) DieResonanz war bedauerlicherweise äußerst bescheiden - zumindestens dieöffentliche.Nun geht der wissenschaftliche Disput, ob einzelne private GeschäftsbankenBuchgeld schöpfen können - vereinfacht oft als "Geld aus dem Nichts" bezeichnet- in eine weitere Runde. Offensichtlich lässt sich im Internetzeitalter eine demorthodoxen Wissenschaftsbetrieb konträre, aber als wahr erkannte und empirischbewiesene Theorie nicht mehr von den etablierten "Autoritäten" verheimlichenbzw. unterdrücken: Jüngst haben Studierende und Lehrende des internationalenNetzwerks "Rethinking Economics" und des deutschen "Netzwerk Plurale Ökonomik"mit einem offenen Brief an die VWL-Professoren ihrer jeweiligen Universitätendeutlich gemacht, dass sie es nicht länger hinnehmen wollen, dass die meistenLehrbücher die Funktionsweise von Banken nachweislich falsch erklären.Im Prinzip argumentieren die Studierendennetzwerke gleich wie damals der KOV.Mag es 2016 offenbar nur der KOV gewesen sein, welcher auf die Missständehingewiesen hat, finden sich bei der jetzigen Initiative eine beachtliche Anzahlvon Universitätsprofessoren, Forschenden und Institutionen von Rang und Namen inder Unterstützerliste.Wird man diesen Weckruf an der Wirtschaftsuniversität Wien nun endlich erhören?https://www.kreditordnung.info/fake-science-in-der-vwlKontakt:KOV Kreditordnungsvereinoffice@kreditordnung.infowww.kreditordnung.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138982/4447572OTS: KOV KreditordnungsvereinOriginal-Content von: KOV Kreditordnungsverein, übermittelt durch news aktuell