Internationale Sprache im Schockraum (FOTO)

Koblenz (ots) -Am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz werden seit 2016Gesundheits- und Krankenpflegekräfte nach dem amerikanischen Konzept"Advanced Trauma Care for Nurses" (ATCN®) ausgebildet. Das Konzeptsieht unter anderem eine, nach festgelegtem Schema angewandte,einheitliche Sprache für Schockraumteams vor. Es war in der Version"Advanced Trauma Life Support" (ATLS®) in der Vergangenheit bishernur für Ärztinnen und Ärzte vorgesehen.Der Schockraum in der Notaufnahme ist vorbereitet. Einschwerverletzter Motorradfahrer wurde angekündigt. MultipleVerletzungen aller Art sind zu erwarten. Ein Team aus denunterschiedlichsten Disziplinen des Krankenhauses steht bereit, umden Patienten schnellstmöglich mit den richtigen Prioritäten zuversorgen.Effektive Teamarbeit heißt LebenDirk Zuschke aus dem Team der Pflegedirektion, ausgebildeterATCN-Instruktor und Kursdirektor am Bundeswehrzentralkrankenhauserklärt die Schwierigkeiten derartiger Situationen: "Wird einUnfallopfer mit vielen verschiedenen Verletzungsmustern eingeliefert,wird es phasenweise im Schockraum sehr eng. Vor Ort finden sichAnästhesisten, Allgemeinchirurgen, Unfallchirurgen, Radiologen undNeurochirurgen, auszubildende Ärzte der jeweiligen Fachrichtungen unddie Teams der Gesundheits- und Krankenpflege der OP-Gruppe, derAnästhesie und der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme mitentsprechendem Fachpflegeniveau ein. Jede Sekunde zählt für das Lebendes Patienten. Jetzt heißt es: Effektive und effiziente Teamarbeit."Internationales Schema zur medizinischen VersorgungEine weltweit anerkannte Lösung kommt aus den USA. Ende der1970ziger Jahre wurde ATLS vom American College of Surgeonsentwickelt: Die Grundidee des ATLS und ATCN ist, die bedrohlichstenVerletzungen und Störungen der Vitalfunktionen des Patienten schnellzu erfassen und zu behandeln ("treat first what kills first"). Esbedeutet, dass die medizinische Versorgung nach einemstandardisierten diagnostischen und therapeutischen Handlungsschemaabläuft, welches überall auf der Welt angewandt wird. Somit kann sichjeder, der nach diesem Konzept ausgebildet ist, überall auf der Weltsofort in ein Schockraumteam integrieren.Schockraumsprache für alleIm Bundeswehrzentralkrankenhaus entstand das Bewusstsein, dassauch die Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zu diesem Team gehörenund in dieser einheitlichen Sprache "mitreden" können müssen. DieIdee war geboren, das Kursformat mit Unterstützung derverantwortlichen Akademie für Unfallchirurgie am eigenen Standortdurchzuführen.Ausbildung auf höchstem NiveauBei einer maximalen Teilnehmerzahl von 16 ist es das Ziel desHauses, immer jeweils die Hälfte der Ausbildungsplätze aus deneigenen Reihen zu besetzen. Die andere Hälfte teilen sichentsprechende Pflegekräfte aus der gesamten Bundesrepublik. Der Kursendet mit einer praktischen Übung, die das gesamte Können derFachkräfte abverlangt. Sie schlüpfen mitunter sogar in die Rolle desverantwortlichen Arztes, des sogenannten Traumaleaders, undkoordinieren den Ablauf der Versorgung nach dem vorgegebenen SchemaA-B-C-D-E (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment).Dabei wird systematisch vorgegangen. Zuerst werden Behinderungen derAtmung und lebensbedrohliche Blutungen erkannt und versorgt, bevordie Blutzirkulation, der neurologische Zustand und das unmittelbareUmfeld des Patienten überprüft werden.Internationales Zertifikat"Der dreitägige Kurs ist sehr anspruchsvoll und mit Erhalt desZertifikats sind die Teilnehmenden befähigt, in jeder Notaufnahmeüberall auf der Welt zu arbeiten. Für unsere militärischenFachpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin ist er zudem einehervorragende Vorbereitung auf die Auslandseinsätze. Dort wird inZusammenarbeit mit anderen Nationen genau nach diesem Schemaverfahren", führt Zuschke weiter aus.Effektive Versorgung in 90 SekundenDirk Zuschke ist stolz auf das Engagement desBundeswehrzentralkrankenhauses, dieses Kursformat zu unterstützen. Erist überzeugt, dass sich das durch diese Ausbildung veränderteTeamverhalten und die vereinheitlichte Sprache im Schockraum sehrpositiv zu Gunsten der zu versorgenden Patientinnen und Patientenauswirken wird. "Während die Übergabe eines Patienten vomRettungsdienst an die Notaufnahme früher eine Weile länger dauerte,können wir heute davon ausgehen, dass die erste stabilisierendeklinische Versorgung eines schwerverletzten Patienten nach bereitsetwa 90 Sekunden abgeschlossen sein kann!"