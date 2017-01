Internationale Spielwarenmesse 2017: Ravensburger - Eine Dekade Wachstum

Ravensburg (ots) - Zehn Jahre hintereinander hat die RavensburgerGruppe in zeitweise schwierigen Marktverhältnissen ihren Umsatzgesteigert. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs das Unternehmen um 6,9% auf 474,5 Mio. Euro* und damit erneut stärker als das Marktumfeld.Alle Geschäftsbereiche der Gruppe entwickelten sich positiv. Vorallem die Spielwaren trugen zum Umsatzwachstum von Ravensburger bei.Zu den erfolgreichsten Produkten zählte das audiodigitale Lernsystem"tiptoi®". Aber auch die Spieleklassiker wie "Scotland Yard" und "Dasverrückte Labyrinth" erzielten höhere Absatzzahlen. Zudem legte dieMarke BRIO im zweiten Jahr bei Ravensburger ein weiteres Malzweistellig zu.Langfristig positive Entwicklung der GruppeDer Umsatz der Ravensburger Gruppe ist von 2006 bis 2016 insgesamtum rund 70 % gestiegen. Damit entwickelte sich das Unternehmendeutlich dynamischer als sein Marktumfeld. Dieser Anstieg hattemehrere Gründe: Zum einen investierte Ravensburger beständig in seineInnovationskraft und etablierte einige der erfolgreichstenProduktmarken auf dem deutschen Spielwarenmarkt. Besonders dieErweiterung haptischer Produkte um digitale Elemente brachte denKonsumenten mehr Spielerlebnis und Ravensburger ein anhaltendesUmsatzwachstum. Zum anderen expandierte das Unternehmen durch denZukauf von BRIO und US-Spieleentwickler Wonder Forge. DerVorstandsvorsitzende der Ravensburger Gruppe Karsten Schmidt sagte amVorabend der Spielwarenmesse in Nürnberg: "Unser Unternehmen ist inkerngesunder Verfassung. Wir haben eine gute Ausgangsposition, um dieHerausforderungen der Zukunft anzugehen und weiterhin zu wachsen."Geschäftsbereich Spiele, Puzzles, Beschäftigung: Hohe Nachfragenach tiptoi®, Spieleklassikern und 3D Puzzles Spielwaren führten inWesteuropa ihren positiven Trend auch 2016 fort. Die für Ravensburgerwichtigen großen westeuropäischen Spielwarenmärkte** verzeichneten inder Summe einen Zuwachs von 4,4 %. Stärker als die Märkte legteRavensburger zu: Der mit 76 % Umsatzanteil größte RavensburgerGeschäftsbereich Spiele, Puzzles, Beschäftigung erhöhte seinen Umsatzim Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % auf 358,9 Mio. Euro*.In Deutschland erzielten Ravensburger Spielwaren ein starkesUmsatzwachstum von 14,1 % auf 140 Mio. Euro*. Damit ist Ravensburgerzweitgrößter Anbieter auf dem deutschen Spielwarenmarkt. Dazu trugdas audiodigitale Lernsystem "tiptoi®" maßgeblich bei. DieProduktreihe erreicht seit Erscheinen 2010 durchgehend steigendeVerkaufszahlen und ist inzwischen in rund jedem zweiten Haushalt mitKindern zwischen vier und acht Jahren vertreten.Auch das Geschäft mit den Spieleklassikern nahm im vergangenenJahr zu. Deutlich stieg zum Beispiel der Verkauf der Brettspiele"Scotland Yard" und "Das verrückte Labyrinth", die seit rund 30Jahren auf dem Markt sind und regelmäßig mit neuen Spielvariantenaktualisiert werden. Stärker noch als im Vorjahr verkauften sich auch3D Puzzles, allen voran die Bauwerke "Eiffelturm bei Nacht","Freiheitsstatue" und die neue Puzzleform "Sneaker" im Design einesTurnschuhs.Im Ausland stieg der Umsatz mit Ravensburger Spielwaren um 4,2 %auf 217,8 Mio. Euro. Am stärksten legte Ravensburger in Südeuropa zu.In Italien und Spanien sorgten speziell auf den Markt abgestimmteLizenzprodukte für den Ausbau des Geschäfts.Marke BRIO: Erneut zweistelliges Umsatzplus Ravensburger erwarb2015 den renommierten schwedischen Spielwarenhersteller BRIO, uminternational zu wachsen und weiter vom Spiele- in denSpielwarenmarkt zu expandieren. Auch im zweiten Jahr bei Ravensburgerlegte die Marke BRIO kräftig zu und steigerte ihren Umsatz um 19,3 %auf 55,3 Mio. Euro*. Zum einen profitierte BRIO von den Synergien,die mit dem Ravensburger Vertrieb unter anderem in Großbritannien undUSA erreicht wurden. Zum anderen belebten Neuheiten rund um das ThemaFeuerwehr - wie die "BRIO Bahn Feuerwehrsets" mit Feuerwehrstation,Autos und Figuren - das Geschäft.Geschäftsbereich Kinder- und Jugendbuch: Stabile UmsatzentwicklungIn einer weiterhin angespannten Handelslandschaft stieg der Umsatzdes Ravensburger Geschäftsbereichs Kinder- und Jugendbuch leicht umplus 0,4 % auf 65 Mio. Euro*. Sehr gut verkaufte sich 2016 unteranderem Deutschlands erfolgreichste Kindersachbuchreihe "Wieso?Weshalb? Warum?". Stark gefragt war auch das Lizenzprogramm, dasunter anderem mit Inhalten von Disney ausgebaut wurde.Geschäftsbereich Freizeit und Promotion: Feriendorf im SpielelandDer Umsatz des Geschäftsbereichs Freizeit und Promotion stieg imVergleich zum Vorjahr um 5,5 % auf 14,9 Mio. Euro*/***. WesentlichenAnteil hatte der zum Bereich gehörende Freizeitpark RavensburgerSpieleland. Mit der Eröffnung des Feriendorfs im Juni 2016 bot dasSpieleland auf seinem Gelände erstmals familienfreundlicheÜbernachtungsmöglichkeiten an. So erzielte der Freizeitpark in dervergangenen Saison mit 411.900 Gästen einen neuen Besucherrekord.* Bitte beachten: 1) Alle Zahlenangaben im Text sind aufvorläufiger Basis. Endgültige Umsatz- und Ertragszahlenveröffentlichen wir zur Bilanzpressekonferenz im Juni 2017. 2)Lediglich der Umsatz der Ravensburger Gruppe wurde als Umsatz nachKonsolidierung angegeben. ** G5-Länder: Deutschland, Frankreich, UK,Italien, Spanien *** Umsatz Freizeit und Promotion wurde ohneInnenumsatz für Erstellung des Feriendorfs angegeben.Pressekontakt:Heinrich HüntelmannLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRavensburger AGRobert-Bosch-Str. 188214 RavensburgDeutschlandTel.: +49-751-86-1942Fax.: +49-751-86-1657Heinrich.Huentelmann@Ravensburger.dehttp://www.ravensburger.comOriginal-Content von: Ravensburger AG, übermittelt durch news aktuell