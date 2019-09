Internationale Siegerfotos schärfen den Blick für die schönen Momente / Gewinner des weltgrößten Fotowettbewerbs CEWE Photo Award gekürt (FOTO)

Oldenburg (ots) -Am Donnerstag, den 26. September wurden die Gewinner desweltgrößten Fotowettbewerbs 2019 im Naturhistorischen Museum in Wiengekürt. Die Gewinnerin Ina Schieferdecker setzte sich mit ihrem Fotounter 448.152 Einreichungen durch und nahm im Rahmen einerfeierlichen Gala den CEWE Photo Award entgegen.Welche Bilder erregen Aufmerksamkeit? Welche Fotos gehenbuchstäblich um die Welt? Meist sind es die Motive, die Missständeaufdecken oder dem Betrachter Krisen vor Augen führen. Mit dem CEWEPhoto Award möchte der Fotodienstleister CEWE bewusst einen Gegenpartsetzen und unter dem Motto "Our world is beautiful" die schönenSeiten der Welt aufzeigen. Diesem Aufruf sind bei dem aktuellenWettbewerb so viele Fotografen wie noch nie gefolgt: Mit 448.152Einreichungen ist der CEWE Photo Award zum größten Fotowettbewerb derWelt geworden. Neben der hohen Anzahl an Fotos zeigte sich die Juryvor allem von der enormen Qualität der Bilder beeindruckt. "SowohlHobby- als auch Profifotografen haben nicht nur ein hohes technischesKönnen gezeigt, sondern auch den Blick für die besonderen Momentebewiesen", betont Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender vonCEWE und Mitglied der siebenköpfigen Jury.Galaabend für die GewinnerSteven Gätjen führte durch den Galaabend im NaturhistorischenMuseum in Wien, bei dem nun die Gewinner der zehn Kategorienausgezeichnet wurden. Rund 170 Gäste, zu denen neben den Gewinnernauch die Jury sowie Branchenvertreter, Journalisten und Partner ausganz Europa zählten, verfolgten gespannt die Siegerehrung. Mit ihrerspektakulären Aufnahme eines Ziesels überzeugte Ina Schieferdeckeraus Deutschland nicht nur in der Kategorie Tiere, sondern erhieltauch den Preis für den Gesamtsieg. Neben dem offiziellen CEWE PhotoAward kann sie sich über eine Reise, eine neue Fotoausrüstung sowieCEWE Fotoprodukte im Gesamtwert von 25.000 Euro freuen. "Es freutmich sehr, dass es mir gelungen ist, die gefährdete Tierart in dasrichtige Licht zu setzen. Es inspiriert mich, auch anderen im Rahmeneines Fotoabenteuers die Schönheit der Ziesel aufzuzeigen", sagt dieHobbyfotografin über ihr Motiv. Der Jurypräsident und weltbekannteFotograf Yann Arthus-Bertrand überreichte ihr den Award. Er war sichmit der gesamten Jury, die durch die britische Fotografin ChristieGoodwin, den Drohnen-Fotografen Tobias Hägg (@airpixels), MarkusSchreiber (Associated Press), Joachim Herrmann (Reuters), Dr.Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender von SOS-Kinderdörferweltweit, und Dr. Christian Friege, Vorstandvorsitzender bei CEWE,komplettiert wurde, einig: "Bei diesem Foto stimmen alle Faktoren,die ein gutes Foto ausmachen: Idee, Gestaltung und Technik. Ergänztum eine Prise Humor. Ein echtes Siegerbild aus Symmetrie, pastellenerFarbigkeit und exzellenter Technik."Spendencheck für SOS-Kinderdörfer weltweitFür jedes eingereichte Foto beim CEWE Photo Award spendete CEWE 10Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Deren VorstandsvorsitzenderDr. Wilfried Vyslozil nahm in Wien von CEWE Vorstand Thomas Mehls denSpendencheck in Höhe von 44.815,20 Euro entgegen. "Ich habe mich sehrgefreut, dass wir mit SOS-Kinderdörfer weltweit Teil des weltgrößtenFotowettbewerbs sein durften", betonte er bei der Übergabe. "Für michwar es zudem eine besondere Ehre, Mitglied der Jury zu sein und dieSiegerbilder mit auswählen zu dürfen." Die gespendete Summe kommteinem Ausbildungsprojekt in Indien zugute. "SOS-Kinderdörfer weltweitunterstützt in Indien mehr als 51.500 Kinder, Jugendliche undErwachsene in Not. Die Spende aus dem CEWE Photo Award fließt in dasneue Förderprojekt "YouthCan!", durch das Jugendliche aus bedürftigenFamilien eine echte Chance erhalten sollen, auf dem lokalenArbeitsmarkt Fuß zu fassen", erklärt Thomas Mehls.Mehr Informationen unter www.cewephotoaward.com, weiteresBildmaterial unter company.cewe.de/cpa_bildergalerien.Pressekontakt:CEWE Stiftung & Co. KGaAChristian StamerjohannsLeiter UnternehmenskommunikationMeerweg 30-32, 26133 OldenburgTel.: 0441 404-3850presse@cewe.deOriginal-Content von: CEWE Stiftung & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell