Internationale Serien- und Spielfilm-Highlights im Herbst: die Neustarts im September auf Joyn und Joyn PLUS+ (FOTO)

München (ots) - Ob französisches Drama, US-amerikanischer Krimi oder deutscher Gangster-Thriller: Die Serien- und Spielfilmhighlights im September auf Joyn und Joyn PLUS+ sind so international wie vielfältig. Serien und Filmfans können sich mit Joyn auf einen spannenden, aufregenden und bewegenden Start in den goldenen Herbst freuen."Büro der Legenden" - die vierte Staffel der französischen Drama-Serie ab 17. September exklusiv auf Joyn PLUS+Als verdeckter Ermittler arbeitet Guillaume Debailly (Mathieu Kassovitz) für den französischen Geheimdienst. Nach einem mehrjährigen Einsatz in Syrien kehrt er schließlich in seine Heimat Paris zurück. Dort sieht er sich plötzlich wieder dem schnöden Büroalltag gegenüber. Debailly, der in Syrien unter dem Decknamen Malotru agierte, macht die Routine schnell zu schaffen und sein neues Leben erschwert das Vergessen der aufregenden und abwechslungsreichen Zeit im Nahen Osten. Doch als er plötzlich mit dem Auftrag betraut wird, das Verschwinden eines Kollegen in Algerien zu untersuchen, stellt er sich altbekannten Gefahren."Veronica Mars" - das Revival der bekannten Krimi-Serie ab 24. September exklusiv auf Joyn PLUS+Veronica Mars (Kristen Bell) ist zurück! Die umtriebige Privatdetektivin bekommt es, in der als Revival ausgelegten vierten Staffel, mit einem Serienmörder zu tun, der die Küstenstadt Neptune in Angst und Schrecken versetzt. Opfer der grausamen und brutalen Mordserie sind zumeist Touristen. Neptune hat nicht nur mit aufkommender Panik zu kämpfen, sondern sieht sich auch in seiner Existenz bedroht, da der Tourismus die größte Einnahmequelle der Kleinstadt darstellt. Während der Ermittlungen rückt einmal mehr die High Society ins Visier der Privatdetektivin, denn sie scheint sich am exzessiven Partyleben der Touristen zu stören."Nur Gott kann mich richten" - das Gangster-Drama mit Moritz Bleibtreu und Kida Khodr Ramadan ab 26. September exklusiv auf Joyn PLUS+Nach einem missglückten Überfall wandert Ricky (Moritz Bleibtreu) ins Gefängnis. Zum Schutz seines Bruders Rafael (Edin Hasanovic) und seines Kumpels Latif (Kida Khodr Ramadan) trägt er letztlich die Konsequenzen und wird für fünf Jahre eingesperrt. Nach seiner Entlassung möchte sich Latif für Rickys Loyalität erkenntlich zeigen. Er stellt Ricky einen scheinbar unbedenklichen und gut vergüteten Auftrag in Aussicht. Doch Schwierigkeiten treten früher auf als gedacht. Ricky muss seinen Bruder Rafael, den er eigentlich nicht mehr in dubiose Geschäfte verwickeln wollte, in die Planungen einbeziehen. Darüber hinaus kommt ihm eine Polizistin in die Quere, die aus finanzieller Not plötzlich die Seiten wechselt, um das Vorhaben der drei zu vereiteln."Krass Klassenfahrt" - die achte Staffel der Influencer-Hit-Serie ab 28. September exklusiv auf JoynAuch die aktuelle Klassenfahrt hält für die 12c unvorhersehbare Ereignisse bereit. Auf ihrer Reise zu Frau Ostermann stranden die Schülerinnen und Schüler in einem Waldstück. Sofort muss sich die Chaos-Klasse großen Herausforderungen stellen. Der Busfahrer ist mysteriöserweise verschwunden und Frau Bra erleidet ein Knalltrauma. Zu allem Unglück hat die Klasse mit der wohl schlimmsten Katastrophe zu kämpfen: Es gibt keinen Handyempfang! So sind die Schülerinnen und Schüler komplett auf sich allein gestellt. Während die einen im Wald auf Hilfe hoffen, stoßen die anderen auf der Suche nach einem Ausweg auf eine Luxusvilla und deren Besitzerin. Schnell wird ihnen klar, dass diese Frau ein dunkles Geheimnis hütet - es bleibt nonstop spannend!Nicht exklusive Serien-Neustarts ab September auf Joyn PLUS+Darüber hinaus bietet Joyn PLUS+ im September weitere nicht exklusive Serienstarts. Zuschauer*innen können auf ein vielfältiges Serienportfolio zurückgreifen: "Criminal Minds" (S1-14), "SEAL Team" (S1-2), "4400 - Die Rückkehrer" (S1-4), "Blood & Treasure - Kleopatras Fluch" (S1) sowie "Shooter" (S3).Nicht exklusive Film-Neustarts ab September auf Joyn PLUS+Auch Spielfilmfans kommen auf Joyn PLUS+ im September nicht zu kurz und können sich auf weitere nicht exklusive Inhalte freuen: "Leg dich nicht mit Zohan an", "Knight of Cups", "The Lego Batman Movie", "Love, Rosie - Für immer vielleicht", "Verborgene Schönheit", "Legend", "Der Schuh des Manitu", "Krieg der Götter", "Dracula Untold", "Devil - Fahrstuhl zur Hölle", "The Wolfman", "Die Mumie", "Die Mumie kehrt zurück", "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers", "Parker", "Girls' Night Out" sowie "Die Insel der besonderen Kinder".Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer*innen können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Pressekontakt Joyn:Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 vanessa.frodl@joyn.deMarian Kern Tel.: +49 151 406 560 58 marian.kern@joyn.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134520/4688228 OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell