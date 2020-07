Internationale Schostakowitsch Tage Gohrisch - Virtuelles Festival in Corona-Zeiten mit MDR und ARTE

Leipzig (ots) - Coronabedingt können die Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch nicht wie gewohnt stattfinden. Gemeinsam mit MDR und ARTE haben die Festivalverantwortlichen eine virtuelle Alternative entwickelt. Dabei sind am 5. Juli neun Uraufführungen zu erleben.Weil die Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch nicht wie ursprünglich geplant stattfinden können, wurde für alle Konzertfans eine virtuelle Alternative entwickelt. Dabei werden per Stream insgesamt neun Uraufführungen von Dmitri Schostakowitsch präsentiert - allesamt Klavierstücke, interpretiert von drei herausragenden russischen Pianisten: Yulianna Avdeeva, Dmitry Masleev und Daniil Trifonov. Die drei Künstler finden sich über die Kontinente hinweg zu einem einzigartigen Studio-Ereignis zusammen. Yulianna Avdeeva wird in Gohrisch im Hotel Albrechtshof musizieren, wo Dmitri Schostakowitsch 1960 sein achtes Streichquartett komponierte. Dmitry Masleev spielt in der Tchaikovsky Concert Hall in Moskau und Daniil Trifonov in seinem Haus in Greenwich, USA.Der Stream wird vom MDR in Zusammenarbeit mit ARTE produziert und am 5. Juli 2020 ab 20 Uhr auf der Online-Plattform ARTE CONCERT unter dem Titel "Schostakowitsch - Entdeckungen" zu sehen sein sowie im Netz bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK. Als Medienpartner der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch begleitet der MDR das Festival auch im Programm: Die Uraufführungen sind am 5. Juli 2020 ab 19.30 Uhr bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK zu hören. Darüber hinaus gibt es vom 6. bis 13. Juli ein Schostakowitsch-Spezial im Webchannel Classic bei MDR KULTUR mit Konzertmitschnitten vergangener Jahrgänge der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch."Der MDR begleitet die Schostakowitsch-Tage seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2010. Inzwischen ist das Festival zu einem Fixpunkt für Schostakowitsch-Fans aus aller Welt geworden - und die jetzigen Uraufführungen mit drei Weltklasse-Pianisten unterstreichen dies eindrücklich. Wir freuen uns, den Stream gemeinsam mit ARTE CONCERT zu produzieren und das Festival 2020 mit herausragenden Konzertaufnahmen der letzten Jahre zumindest virtuell stattfinden zu lassen." Angela Kaiser, Redaktionsleiterin Klassik beim MDRSCHOSTAKOWITSCH - EntdeckungenMit Yulianna Avdeeva, Dmitry Masleev und Daniil TrifonovDmitri Schostakowitsch (1906-1975)Klaviersonate Nr. 1 op. 12Drei Fugen o. op., UraufführungScherzo op. 1a, UraufführungSechs Klavierstücke aus den Jahren 1918-1920, UraufführungenPräludium und Fuge cis-Moll, vervollständigt von Krzysztof Meyer, UraufführungSonntag, 5. Juli 202019.30 Uhr bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK im Radio20.00 Uhr bei ARTE Concert unter http://www.arte.tv/de/arte-concert/klassik und unter http://www.mdr-kultur.de/ bzw. http://www.mdr-klassik.de/sowie unter http://www.schostakowitsch-tage.de/Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel.: (0172) 6 38 05 42 oder E-Mail: susanne.odenthal@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4640191OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell