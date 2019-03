Internationale Prominente und hochkarätige Luxusmarken nahmen am Galleria Island Wedding Festival teil

Finanztrends Video zu



Shanghai (ots/PRNewswire) - Galleria, die internationale Marke fürHochzeitsfeiern, war kürzlich Gastgeberin des Island Wedding Festivalin der Mercedes-Benz Arena in Shanghai, China, und sponsertegleichzeitig das 26. Oriental Billboard Music Festival. An derVeranstaltung nahmen der berühmte Oscar-prämierte Regisseur RegisWargnier, der renommierte Designer Jimmy Choo, GalleriasMarkenunterstützer Jang Dong Gun, Chopards globaleMarkenbotschafterin Petra Nemcova, Cartiers Schmuckdirektorin JulieSoulisse und viele prominente Unternehmerinnen und Unternehmer teil.Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass eine hochklassigeHochzeitsveranstaltung mit einem internationalen Musikfestivalzusammen organisiert wurde. Die zahlreichen Prominenten undhochkarätigen internationalen Modemarken, die bei diesem wichtigenFashion-Event präsent waren, zeigen, dass Galleria Maßstäbe fürFashion-Trends setzt. Galleria ist unter jungen Konsumenten,Prominenten und Stars für den markentypischen ausgeprägten Sinn fürMode beliebt, bei Hochzeitspaaren in China sehr bekannt und die ersteWahl für Neuvermählte. Die Marke ist ebenfalls bei Modeikonen zumTrendthema geworden, und zieht eine große Zahl von Influencern an,die liebend gern zur globalen Hochzeitsmarke Galleria anreisen.Galleria ist für viele Influencer zu einem berühmten Schauplatzgeworden, um Fotos der internationalen Szenerie aufzunehmen, die siedann ihren Followern präsentieren.Als führende Marke in der trendbewussten internationalenHochzeitsbranche spielt Galleria weiter eine aktive und zentraleRolle für grenzübergreifendes Entertainment und luxuriöse Zirkel.Galleria präsentierte ein jährliches Fashion-Festival, das die Zeitüberdauern wird, großartiges Entertainment bietet und Grenzensprengt. Das Galleria Island Wedding Festival 2019 ist die neuesteHerausforderung und eine bahnbrechende Innovation von Galleria. Inder Zukunft hat sich Galleria zum Ziel gesetzt, das Galleria IslandWedding Festival zum angesagtesten Hochzeitsereignis in der Branchefür Hochzeiten zu machen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/841982/Galleria_Island_Night.jpgPressekontakt:Haili Zhang+86-176-0124-3413541399937@qq.comOriginal-Content von: Galleria, übermittelt durch news aktuell