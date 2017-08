Internationale Konferenz für Bergtourismus und Outdoor-Sport 2017 wird in Qianxinan, Provinz Guizhou, China, eröffnet

- Der Südwesten der Provinz Guizhou ist die Heimat einerBergregion, die aktive, spannende und erlebnisreicheFerienerfahrungen verspricht.Xingyi, China (ots/PRNewswire) - Die 2017 International MountainTourism and Outdoor Sports Conference (Internationale Konferenz fürBergtourismus und Outdoor-Sport 2017) beginnt am 15. August 2017 inXingyi, der Hauptstadt der Präfektur Qianxinan, einer Region imSüdwesten der chinesischen Provinz Guizhou.Olivier Balma, ein französischer Bergführer und erfahrenerBergsteiger, der erstmals vor zehn Jahren mehrere Gipfel in dergesamten Qianxinan-Region erklimmt hat, sagte: "Die Umgebung zumBergsteigen in der Präfektur ist wirklich fantastisch." Zur damaligenZeit hat er die Orte, an denen er kletterte, auf einer Karteaufgezeichnet, die später in Umlauf gebracht wurde. Damit hat er denmehr als einhundert Bergsteigern, die nach ihm in die Präfektur kamenund das Terrain ebenfalls erkundeten, wertvolle Hinweisebereitgestellt.Im Laufe der letzten Jahre haben Outdoor-Sportbegeistertegroßartige Abenteuer in diesem "Königreich der Berge", dasKarstgebiete mit Kalksteingebirgen, unzählige steile Schluchten undwundervolle Wasserfälle beheimatet, erlebt.Die Provinz Guizhou, eine Bergregion, die spannende underlebnisreiche Erfahrungen für Reisende aus der ganzen Welt bietet,gewinnt zunehmend an internationaler Aufmerksamkeit.Bei der diesjährigen Konferenz werden eine Reihe vonVeranstaltungen organisiert, unter anderem die China RallyChampionship, die auf der Twenty-four Turn Road stattfinden wird, diechinesische Ballonclub-Liga, das chinesisch-französischeinternationale Walking-Festival sowie ein internationalerRadsport-Wettbewerb. Zahlreiche Bergsteiger, zu denen auch Herr Balmagehört, beabsichtigen, an diesem Event teilzunehmen und in Qianxinanzusammenzukommen.Die Präfektur Qianxinan ist als Gastgeberin vonBergsport-Veranstaltungen perfekt geeignet, denn sie ist Heimat derweitesten Karstgebirge des gesamten Globus. Darüber hinaus liegt dortauch Wanfenglin (der Wald der zehntausend Gipfel), der als einer derherrlichsten Gipfelwälder Chinas gilt, und die Schlucht Ma Linghe,von vielen Ortskundigen als "die schönste Narbe auf Erden"bezeichnet. Außerdem sind in der jetzt als Guizhou bekannten RegionFossilien des Nothosaurus, einer im Wasser lebenden Flossenechse, zufinden. Der Nothosauraus streifte während der Triaszeit vor rund 210Millionen Jahren in dieser Gegend umher und seine Fossilien sind überdie ganze Präfektur hinweg verbreitet.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/544591/Twenty_four_Turn_Road.jpgPressekontakt:Zhu Yanyan+86-135-8156-0395zhuyanyan@huodongbang.netOriginal-Content von: 2017 International Mountain Tourism and Outdoor Sports Conference, übermittelt durch news aktuell