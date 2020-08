Internationale Importexpo von hoher Qualität findet im November in noch größerem Format statt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die dritte Chinesische Internationale Importexpo (CIIE), wird vom 5. bis zum 10. November in Shanghai stattfinden. Sie wird über eine noch größere Ausstellungsfläche für Unternehmen verfügen und soll die Teilnehmer mit weiteren erstaunlichen Angeboten begeistern. Zurzeit befinden sich die Vorbereitungen in vollem Gange. Der Schwerpunkt der Arbeit habe sich von der Gewinnung von Ausstellern auf die Organisation der Ausstellungen verlagert, wobei erste Erfolge erzielt werden konnten. Dies sagte Sun Chenghai, der Vizedirektor des Amtes für Chinesische Internationale Importexpo, auf einer Pressekonferenz am Freitag.Größere Ausstellungsfläche. Die geplante Ausstellungsfläche für die Unternehmen der dritten Importexpo beträgt 360.000 Quadratmeter, was einer Zunahme von 60.000 Quadratmetern oder 20 Prozent gegenüber der zweiten Importexpo im letzten Jahr entspricht.Bessere Gestaltung der Ausstellungsbereiche. In diesem Jahr werden sechs Bereiche eingerichtet: für Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Automobile, technische Ausrüstung, Konsumgüter, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie Dienstleistungshandel.Höhere Qualität der Aussteller. Die Zahl der Aussteller von den 500 weltweit führenden Unternehmen und Branchenführern hat bereits die der früheren Ausstellungen erreicht. Viele Unternehmen werden auf der Expo neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen als "Welt- und China-Premiere" präsentieren.Mehr politische Unterstützungen. Kürzlich hat das Hauptzollamt die Bestimmung für die Zollabfertigung der dritten Importexpo veröffentlicht und praktische Maßnahmen durchgeführt. Dies wird eine starke Garantie für die sichere und bequeme Ein- und Ausreise der Teilnehmer und Exponate gewährleisten.Pragmatischere Maßnahmen zur präzisen Gewinnung von Investitionen. Die Daten der Einkäufer der letzten beiden Ausstellungen werden in vollem Umfang genutzt, um die gezieltere Förderung und Einladung zu stärken. Aufgrund der Analyse von Daten aus früheren Transaktionen sowie Zoll- und Kreditinformationen werden 40.000 Import-Unternehmen schwerpunktmäßig eingeladen.Link zur Anmeldung der ausländischen Einkäufer:https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=enLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpgPressekontakt:Nie QingxinTel: +86-21-67008794Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/140429/4671767OTS: CIIEOriginal-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuell