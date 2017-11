Internationale Immobilieninvestoren hadern mit überhöhten Münchner Preisen

München (ots) - München ist ein beliebtes Investitionsziel fürImmobilieninvestoren, doch die hohen Preise und die Knappheit angeeigneten Investitions- und Entwicklungsobjekten schreckt viele ab.Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Emerging Trends in Real Estate:Europe 2018" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwCund dem Urban Land Institute, die heute in Frankfurt am Mainvorgestellt wird. Für Studie wurden 818 führende Immobilienexpertenin Europa befragt."Investoren sehen große Potenziale im Münchner Immobilienmarkt -doch viele fragen sich, wie sie ein Stück vom Kuchen abbekommenkönnen", sagt Susanne Eickermann-Riepe, Real Estate Leader undPartnerin bei PwC. "Renditen um die 3 Prozent machen München fürInvestoren vergleichsweise teuer. Wir beobachten daher immerhäufiger, dass sie nicht nur auf absolute Premium-Lagen schauen."In der Tat betrug die Leerstandsquote bei Büroimmobilien inMünchen lediglich 4 Prozent. Investoren setzen daher zunehmend aufeine Weiterentwicklung der Core-Objekte, die sie bereits besitzen.Auch wenn die hohen Preise sich zum Nachteil für den MünchnerImmobilienmarkt auswirken können, räumen die befragten Experten derStadt sehr gute Aussichten für das Jahr 2018 ein. Hinter Berlin sowieKopenhagen und Frankfurt belegt München den vierten Platz der Städtemit den besten Investitions- und Entwicklungschancen. Mieten sowieKapitalwerte in München dürften nach Ansicht der Befragten auch inden kommenden drei bis fünf Jahren weiter steigen."München bleibt für Unternehmen aus aller Welt ein extremattraktiver Standort", sagt Eckhard Späth, Partner und Leiter desPwC-Standorts in München. "Egal ob Automobilsektor,Technologiebranche, Medien oder Start-ups, die Wirtschaft profitiertvon gewachsenen Strukturen, der Nähe zu mehreren Top-Universitätenund einer für Mitarbeiter sehr lebenswerten Region."Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Reshaping the future.Europe 2018" stellt die mittlerweile 15. Ausgabe der jährlichenBefragung von PwC und dem Urban Land Institute zur Trends undEntwicklungen der Immobilienbranche dar. Für den diesjährigen Reportwurden 818 Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa befragt.Die vollständige Studie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/g0ngVÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell