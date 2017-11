Internationale Highlights für das Miss Germany Finale 2018 / Glamouröse Bühnenshow von Star-Choreograph in neuer EP-Arena (FOTO)

Oldenburg (ots) -Für die bevorstehende Miss Germany Wahl am 24. Februar 2018arbeitet die Miss Germany Corporation mit Hochdruck an einem nochglamouröseren Showkonzept. Erstmalig wird das Finale in derEuropa-Park Arena, einer modernen multifunktionalen Event- &Medienhalle, stattfinden. Zusammen mit dem internationalen CreativeDirector und Star-Choreographen Marvin A. Smith wird eine Bühnenshowmit vielen Wow-Effekten ausgearbeitet.Wer ist die Schönste im Land?Jahr für Jahr bewerben sich über 5.000 Frauen zwischen 16 und 29Jahren, die mit Schönheit, Intelligenz, Eleganz und Charisma alsBotschafterin unser Land repräsentieren möchten. Sie träumen voneiner Karriere als Model, Moderatorin oder Schauspielerin. Das Teamder Familie Klemmer hilft den jungen Teilnehmerinnen ihrePersönlichkeit weiterzuentwickeln und über sich hinaus zu wachsen."Anne Julia Hagen, Miss Germany 2010, hat die Chance ergriffen undarbeitet heute als viel gefragtes Fotomodel für internationaleWerbekampagnen. Sie war auf der Fashion Week in Berlin und auf demFilmfestival von Cannes vertreten", reflektiert Ralf Klemmer,Geschäftsführer der Miss Germany Corporation.In über 100 Städte- und Landeswahlen werden die jeweiligenVertreterinnen der Bundesländer beziehungsweise Landesregionenermittelt. Die 22 Finalistinnen werden zu dem dreiwöchigenBeauty-Camp eingeladen. Sie fliegen unter anderem mit Condor in denTUI MAGIC LIFE Fuerteventura. Dort erhalten die Damen von extraengagierten Profis ein Catwalk-, Knigge- und Medien-Coaching, bevorsie eine zehnköpfige VIP-Jury von ihrer besonderen Ausstrahlung undnatürlichen Schönheit am Samstag, den 24. Februar 2018, imEuropa-Park in Rust überzeugen.Erstmalig Finale in der Europa-Park ArenaSeit 2003 wird das Finale der Miss Germany Wahl im Europa-Park inRust veranstaltet. Durch die aktive Einbindung von digitalen Medienin die Bühnenshow wird erstmalig das Finale in der modernenmultifunktionalen Event- & Medienhalle von Deutschlands größtemFreizeitpark stattfinden. "Die Europa-Park Arena wurde in diesem Jahreröffnet und ist mit ihrer Grundfläche von 3.200 qm die perfekteLocation für große Shows und TV-Events", sagt Roland Mack, Inhaberdes Europa-Park.Bühnenshow von Star-Choreograf Marvin A. SmithDer Creative Director und Star-Choreograf Marvin A. Smith, derschon mit Legenden wie Kylie Minogue, Andrea Berg, Ellie Gouldingsowie Helene Fischer zusammengearbeitet hat, wird die Bühnenshow fürdas Miss Germany Finale inszenieren. Die über 1.200 Gäste können sichschon heute auf viele Wow-Effekte freuen. Die Finalistinnen werdensich nicht nur in Abend- und Bademode der Jury und den Gästenpräsentieren, sondern auch in einem persönlichen Video vorgestellt.Darüber hinaus werden die renommierten internationalen Portrait- undModefotografen Tobias Dick, Maik Rietentidt und Mohammad Gharavi dieSchönheit und Persönlichkeit der Damen in aufwändigenBeauty-Shootings herausarbeiten. Die Frauen werden eigens dafürFashion von ausgewählten Designern präsentieren."Wir überarbeiten das komplette Konzept für das Miss GermanyFinale. Es wird nichts so bleiben, wie es war. Unsere Gäste könnensich schon heute auf eine grandiose Bühnenshow freuen, bei der die 22Finalistinnen über sich hinauswachsen", betont Max Klemmer,Geschäftsführer der Miss Germany Corporation.Miss Germany Corporation:Die Miss Germany Corporation findet ihren Ursprung Anfang der60er-Jahre in Oldenburg und entwickelte sich durch Horst Klemmer zueinem der größten Veranstalter von Schönheitswettbewerben in Europa.Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über mehrere Büros inDeutschland, die die Städte- und Landeswahlen organisieren. Jährlichführt die Miss Germany Corporation über 100 Veranstaltungen durch undermittelt sowohl die Miss Germany, den Mister Germany als auch dieMiss 50plus. Die Marke wurde beim europäischen Markenamt in Alicanteeingetragen und ist rechtlich geschützt.Die Bilder zum kostenlosen Download finden Sie hier:https://we.tl/n41mFk43E3Bild 1 - Die neue Miss Germany Bühne: Erstmalige Ausrichtung des MissGermany Finales mit internationalen Highlights in der Europa-ParkArena in Rust am 24. Februar 2018.Bild 2 - Marvin A. Smith: Der Creative Director und Star-ChoreografMarvin A. Smith, der schon mit Legenden wie Kylie Minogue, AndreaBerg, Ellie Goulding und Helene Fischer zusammengearbeitet hat, wirddie Bühnenshow für das Miss Germany Finale inszenieren.Bild 3 - Max Klemmer: "Die Gäste der Miss Germany Wahl 2018 könnensich schon heute auf eine grandiose Bühnenshow freuen, bei der die 22Finalistinnen über sich hinauswachsen", betont Max Klemmer,Geschäftsführer der Miss Germany Corporation.Bild 4 - Familie Klemmer: Familie Klemmer (v.l.: Ralf, Horst und MaxKlemmer) hilft den jungen Teilnehmerinnen der Miss Germany Wahl, dassihre Träume als Model, Moderatorin oder Schauspielerin wahr werden.Pressekontakt:Simone ZimmermannTel.: +49 (0) 441 / 80 08 64 - 0Fax: +49 (0) 441 / 80 08 64 - 24E-Mail: s.zimmermann@missgermany.dewww.missgermany.deMiss Germany CorporationKlemmer GmbH & Co. KGTangastraße 13aD - 26121 OldenburgOriginal-Content von: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell