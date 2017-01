Internationale Grüne Woche 2017 - Doktorantin aus Berlin ist die 300.000. Besucherin (FOTO)

Berlin (ots) -Auch professionelles Interesse hat die 300.000 Besucherin auf derGrünen Woche. Anne Behr ist Doktorandin beim Bundesinstitut fürRisikobewertung. Die Zehlendorferin kam am Freitagmorgen mit vierKolleginnen am Osteingang aufs Messegelände und wurde mit einemBlumenstrauß und einem Spezialitäten-Korb aus Finnland überrascht,das 2017 den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiert. In ersterLinie komme sie aus privatem Antrieb, sagte sie: "Mich interessierendie neuesten Ernährungstrends, aber natürlich schauen wir auch beimStand unseres Instituts vorbei."Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell