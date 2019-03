Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Seit acht Jahren herrscht in Syrien ein blutigerBürgerkrieg, der das Land zerstört und dazu geführt hat, dassMillionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten. 6,2 MillionenSyrerinnen und Syrer sind Vertriebene im eigenen Land und 5,6Millionen Flüchtlinge leben in den Nachbarländern, davon allein 3,6Millionen in der Türkei. Ab morgen findet in Brüssel die dritteinternationale Geberkonferenz der EU und UN zur Situation im Land undden Nachbarländern statt. Die Welthungerhilfe ruft die Teilnehmerdazu auf, bei der Unterstützung der Flüchtlinge sowohl in Syrien alsauch den Nachbarländern nicht nachzulassen."Viele Flüchtlinge leben in den Nachbarländern in sehr schwierigenVerhältnissen. Als der Krieg vor acht Jahren begann, wurden sie alsGäste empfangen - heute stellen sie oft eine Konkurrenz auf demArbeits- und Wohnungsmarkt dar. Wir brauchen mehr Maßnahmen für einebessere Integration der Flüchtlinge in den Nachbarländern in dasSchulsystem und den Arbeitsmarkt, denn besonders für die Jugendlichengibt es keine Perspektive. Bisher sind nur wenige Menschen nachSyrien zurückgekehrt. Selbst wenn es morgen ein Ende der Kämpfegibt, brauchen die Menschen noch die kommenden Jahre Unterstützung.Das Land wurde in acht Jahren Krieg zerstört. Die internationaleStaatengemeinschaft muss sowohl die Unterstützung für dieNachbarländer als auch die Hilfe für die Vertriebenen in Syrienfortsetzen", fordert Mathias Mogge, Generalsekretär derWelthungerhilfe.Unser Regionaldirektor, Dirk Hegmanns, der vor kurzemFlüchtlingslager in Syrien besucht hat, steht Ihnen für Interviews zuVerfügung.Weitere Informationen unter: www.welthungerhilfe.de/presseDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 22 88 - 640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell