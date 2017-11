Internationale Expertise macht Santander zum gefragten Partner bei Events

Mönchengladbach (ots) -- Partner und Aussteller bei über 25 Events und Messen in 2017- Bank bietet eigene Tools zur Unterstützung mittelständischerUnternehmen im internationalen GeschäftSantander ist ein starker Partner für den Mittelstand - aufnationaler und verstärkt auch auf internationaler Ebene. Zu diesemFazit kommt Peter Stindt, Bereichsleiter Business & Corporate Bankingbei Santander, mit Blick auf die über 25 Events und Messen, die dieBank als Partner im Jahr 2017 bereits mit organisiert hat bzw. andenen Santander in diesem Jahr teilgenommen hat. Bis Dezember sollenweitere Veranstaltungen folgen. "Länderübergreifendes Networkinggehört seit jeher zur DNA von Santander. Von unseren internationalenKontakten sollen in erster Linie unsere Kunden profitieren", erklärtStindt.Zusammen mit starken Partnern wie regionalen Industrie- undHandelskammern, Auslandshandelskammern, renommiertenRechtsanwaltskanzleien oder auch dem Lateinamerika Verein (LAV), legtSantander dabei einen klaren Fokus auf länder- und/oderbranchentypische Spezifikationen. Dank ihrer internationalenExpertise, speziell in Bezug auf Lateinamerika, hat sich die Bank vomTeilnehmer rasch zum Sponsor und Ausrichter exklusiver Eventsentwickelt. Speaker oder Teilnehmer an Podiumsdiskussionen aus demHause Santander sind stark gefragt.Auf großes Interesse bei diesen Veranstaltungen stoßeninsbesondere Santander-Modelle zur Unterstützung vonImportgeschäften, da nur wenige Banken diesen Schwerpunkt setzen.Ebenfalls bietet Santander Unternehmen mit eigenen ToolsUnterstützung im internationalen Import- und Exportgeschäft, wie etwadem Santander Trade Portal, Santander Club und Santander Network."Unsere Events richten sich an international ausgerichteteUnternehmen mit Interesse an unseren Kernmärkten oder Sektoren, indenen wir als Santander International Desk bei der Erweiterung derGeschäftspräsenz in Deutschland und dem jeweiligen Land zur Seitestehen können", sagt Klaus Hübner, Leiter Product Management &International Business "Gerade Lateinamerika bietet hier interessanteChancen und Wachstumsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen.Umgekehrt möchten wir auch ausländischen Kunden einen vereinfachtenZugang zum deutschen Markt eröffnen."Beleg dafür war die jüngste Auflage des Lateinamerika-Tages, dender Lateinamerika Verein e. V. Mitte Oktober in Weimar ausgerichtetund Santander mit weiteren Partnern gesponsert hat. Schwerpunktedieser Konferenz unter der Schirmherrschaft des ThüringerWirtschaftsministers Wolfgang Tiefensee waren die Auswirkungen einerneuen US-Wirtschaftspolitik auf die Beziehungen zwischenLateinamerika und Europa sowie Kolumbien als Partnerland. "UnserEngagement im Lateinamerika Verein ist langfristig angelegt, genausowie alle anderen Strategien, die wir mit Santander verfolgen. Sogelingt es uns, die Wahrnehmung unseres Unternehmens auch auf deminternationalen Markt zu erhöhen", führt Klaus Hübner fort. Dazugehören weitere international beachtete Veranstaltungen wie der"Wirtschaftstag Pazifikallianz" in München im Mai sowie der"Business-Lunch Argentinien" in Hannover im Oktober diesen Jahres,zu denen Santander in Kooperation mit den regionalen Industrie- undHandelskammern bzw. den Auslandshandelskammern eingeladen hatte.Bis Ende des Jahres stehen weitere Events auf der Agenda. So istSantander allein im November Partner bei drei weiterenVeranstaltungen zu den Themen "Argentinien und Brasilien - NeueZeiten für die Schwergewichte im Mercosur" (9. November, München),"Marktchancen auf der iberischen Halbinsel - Spanien und Portugal imFokus" (24. November, Hannover) sowie "Zuliefererforum Brasilien &Kolumbien" (29. November, Hannover).Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 MillionenKunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielteSantander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eineSteigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut istin Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanziererin den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch beiKonsumgütern führend.