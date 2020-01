Internationale Einzelhändler diskutieren den europäischen Zahlungsverkehr auf der MPE 2020 in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) - Vom 18. bis 20. Februar stehen Experten derkaufmännischen Zahlungsabwicklung aus Europa und aller Welt im Mittelpunkt derKonferenz und Ausstellung MPE 2020 im InterContinentalHotel in Berlin, um überdie nächsten Schritte im Bereich Händlerzahlungen zu diskutieren.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, bitte hier klicken: https://www.multivu.com/players/uk/8679151-mpe-2020-global-merchants-european-payments/.Vor 13 Jahren als "EUROPEAN CARD ACQUIRING FORUM" erstmals durchgeführt,förderte die Veranstaltung die Akzeptanz von Zahlungskarten. Im Jahr 2011 wurdedie Veranstaltung dann in MPE (Merchant Payments Ecosystem) umbenannt, um denneuen Zahlungsmethoden und dem Aufkommen alternativer Bezahllösungen bessergerecht zu werden.Neue Zahlungsgewohnheiten der Kunden stellen Händler und Zahlungsanbieter vorvielfältige Herausforderungen. Die Ergebnisse eines kürzlich erschienenen MPE2020-Berichts zeigen (https://www.merchantpaymentsecosystem.com/files/documents/mpe2020_forecasts.pdf) "Die Perfektionierung des Kundenerlebnisses ist wichtigerdenn je und es ist auch komplexer. Für Zahlungsanbieter ist es sehr wichtig, dieBedürfnisse der Händler zu hören, um ein einheitliches, kundenorientiertesZahlungserlebnis zu bieten. Die Stimme der Händler wird in diesem Jahr auf derMPE 2020 sehr stark und deutlich zu hören sein", sagt Andy Ivanis, Co-CEO undHead of Sales & Customer Engagement bei der Empiria Group(https://www.merchantpaymentsecosystem.com/about-us), dem Organisator derMPE-Konferenzen.Dank seines "Merchant Hosted Program" begrüßt die MPE 2020 über 300 Händler (https://www.merchantpaymentsecosystem.com/files/documents/mpe_2020_merchants_and_brands.pdf) von über 150 globalen Marken wie Booking.com, Adidas, HUGO BOSS,EasyJet, Expedia.com, BMW, Spotify, Porsche, Gett, Sweet Inn, The New YorkTimes, Booking.com, IKEA, Omio, etc.Auf der MPE 2020, der größten europäischen Konferenz zum Thema kaufmännischenZahlungsabwicklung (Berlin, 18.-20. Februar), werden über 140 inspirierendeRedner (https://www.merchantpaymentsecosystem.com/#https://www.merchantpaymentsecosystem.com/) einzigartige Einblicke in das Thema geben:- was Zahlungsanbieter tun, um Händlern zu einem reibungslosenEinkaufserlebnis zu verhelfen; und- wie die sich ändernde Zahlungslandschaft sowohl Händler als auchZahlungsanbieter herausfordert.Laut Rory O'Neill, Chief Product and Marketing Officer beim internationalenZahlungsverkehrsanbieter Planet (https://www.planetpayment.com/en/home/), istder MPE 2020 Sprecher und Platin-Sponsor:"Der internationale Zahlungsverkehr unterliegt einem raschen Wandel, wobei diedigitale Technologie enorme Innovationen vorantreibt, die dazu beitragen,internationalen Käufern ein größeres und intensiveres Einkaufserlebnis zubieten. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Einzelhandel in Bezug auf denUmsatz eine ständige Herausforderung darstellt, stehen die Händler unterzunehmendem Druck, sich an diese neue Normalität anzupassen undweiterzuentwickeln."Die Merchant Payments Ecosystem (https://www.merchantpaymentsecosystem.com/)ist die größte Veranstaltung ihrer Art und bringt einige der einflussreichstenund zukunftsweisenden Köpfe der Branche zusammen, um weitere Innovationen indiesem Bereich voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, mit den hochkarätigenDelegierten des MPE darüber zu diskutieren, wie Händler internationale Zahlungenannehmen und gleichzeitig die digitale Landschaft nutzen können, um die Zahl derBesucher zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, damit sie einen schnellerenAnteil an den internationalen Ausgaben erhalten.Die Zukunft des Card Acquiring, Händlerzahlungen, PSDII, offene Bankzahlungen,neue Geschäftsmodelle und Technologien zur Unterstützung von Handel undZahlungsverkehr gehören zu den zentralen Themen, die auf der MPE 2020 vom 18.bis 20. Februar in Berlin diskutiert werden.Fordern Sie die Agenda an und melden Sie sich an beiwww.merchantpaymentsecosystem.com.Informationen zu MPE:Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist die größte europäische Fachkonferenz,Messe und Gemeinschaft für die kaufmännische Zahlungsabwicklung mit Schwerpunktauf Card-Acquiring, alternativen Zahlungslösungen, Merchant Services, POS sowiemobiler und Online-Zahlungsakzeptanz.Das MPE-Ökosystem verbindet Händler, Acquirer, PSPs, Zahlungsabwickler,Schemata, Regulatoren, Gateways, POS HW/SW-Lösungsanbieter und innovativeFinTechs.Verfolgen Sie die MPE und MPE Awards auf Twitter: @EmpiriaGroup #mpecosystem#MPEAwardsInformationen zu PlanetPlanet ist ein internationaler Zahlungsverkehrs- und Technologieanbieter, derUnternehmen dabei unterstützt, die Bedürfnisse ihrer internationalen Kunden zuübertreffen. Mit über 1.500 Experten in 64 Märkten schafft Planet bessereinternationale Zahlungs- und Serviceerfahrungen für 400.000 Händler und über 100Partnerbanken auf fünf Kontinenten. Planet ist auch Teil des Eurazeo-Portfoliosvon Wachstumsunternehmen.