Internationale Cannabis-Konferenz in Kapstadt beginnt

KAPSTADT (dpa-AFX) - Im südafrikanischen Kapstadt treffen sich an diesem Montag und Dienstag Vertreter der internationalen Cannabis-Industrie.



Die Veranstalter der Konferenz "CannaTech" erwarten rund 500 Wissenschaftler, Unternehmer und Gründer aus der ganzen Welt, die über medizinisches Cannabis diskutieren. Es soll unter anderem um das Potenzial der afrikanischen Cannabis-Industrie gehen. Afrika will in dem potenziell auf 7,1 Milliarden US-Dollar geschätzten Weltmarkt ganz vorne mitspielen./kpa/DP/mis