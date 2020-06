Internationale CIOs in der Corona-Krise: Angst vor neuen Cyberbedrohungen im Homeoffice

München (ots) - 63% berichten von ernsthaften Sorgen um ihre Cybersicherheit / Wechsel ins Homeoffice gelang bei der Mehrheit der Unternehmen in weniger als drei Tagen / 2020 von Investments in digitales Kundenerleben und Kollaborationstools geprägt / Strategischer Fokus auf IT-Transformationsprojekte bei knappen Budgets wettbewerbsentscheidendDie COVID-19-Pandemie stellt die IT-Strukturen und Digitalisierungserfolge der letzten Jahre in vielen Unternehmen auf eine harte Probe, doch CIOs sehen sich überwiegend gut gewappnet, wie eine internationale Umfrage von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt: 84% der 150 Befragten bewerten ihre IT-Performance im Kontext von Corona als gut oder sehr gut, obwohl die Krise das Geschäft bei der Mehrheit spürbar trifft (70%). Die Umstellung auf das kollektive Homeoffice gelang 72% der CIOs in weniger als drei Tagen. Während der laufende Betrieb somit rasch sichergestellt war, beschäftigen die IT-Leiter neue Herausforderungen abseits des Tagesgeschäfts. 63% befürchten neue Cyberbedrohungen, die etwa durch die Nutzung privater Netzwerke entstehen könnten. 38% sorgen sich, ob Bandbreite und Netzwerkkapazitäten an den Arbeitsplätzen zu Hause langfristig ausreichen, und ebenfalls 38% berichten von einer erhöhten Belastung der IT-Infrastruktur, die sie abfedern müssen. Trotz der krisenbedingten wirtschaftlichen Unsicherheit plant im Schnitt nur weniger als die Hälfte der Befragten (41%), die IT-Kosten noch im laufenden Jahr zu reduzieren. Höhere Quoten verzeichnen vor allem besonders betroffene Sparten wie die Konsumgüterbranche oder der Auto- und Industriesektor, wo 47% bzw. 56% der CIOs Kosten einsparen möchten."CIOs tragen branchenübergreifend mit dem Sicherstellen von Business Continuity und einer effektiven Homeoffice-Infrastruktur zur wirtschaftlichen Überwindung der Krise bei. Die Zurückhaltung bei vorschnellen Sparmaßnahmen zeigt, dass die IT außerdem ein wichtiger Hebel für die wirtschaftliche Erholung ist. Generelle Einsparungen in diesem Bereich führen zu substantiellen Wettbewerbsnachteilen. Wichtig sind deshalb Investitionen in Transformation wie etwa die Digitalisierung des Kundenerlebnisses und eine resiliente Supply Chain", erläutert Holger Röder, Partner bei Strategy& Deutschland.Mit Blick auf die strategischen Prioritäten sind die Wunschlisten der CIOs lang. 2020 legt die Mehrheit ihren Fokus auf die Verbesserung der Widerstandskraft gegen Cybergefahren (64%), Investitionen in digitales Kundenerleben (60%) und die Implementierung digitaler Kollaborations- und Arbeitsplatztools (58%). Für 2021 stehen Investments ins digitale Kundenerleben auf Platz eins der strategischen Überlegungen (55%), gefolgt von Cybersicherheit (54%) und Investitionen in neue technologiegestützte Geschäftsmodelle (52%)."Durch die COVID-19-Pandemie waren viele Unternehmen gezwungen, ihre digitale Transformation innerhalb kürzester Zeit deutlich voranzutreiben. Diese Not sollte nun zur Tugend gemacht und Digitalisierungsprojekte mit einem langfristigen strategischen Fokus gesteuert werden. Eine funktionierende IT-Infrastruktur und die Integration digitaler Prozesse in das Geschäftsmodell sind echte Standortvorteile für deutsche und europäische Unternehmen im intensiven Wettbewerb mit der US-amerikanischen und asiatischen Konkurrenz", kommentiert Dr. Peter Gassmann, Europachef von Strategy&.Die vollständigen Ergebnisse der "CIO Pulse Survey" finden Sie unter: http://ots.de/5LsjSJMethodikFür die Studie wurden im Mai 2020 150 CIOs aus Deutschland, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Italien, Irland, Japan, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Südafrika und der Türkei befragt.Über Strategy&Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient umsetzbar ist. "Strategy, made real" heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 3.000 Strategieberater und mehr als 276.000 PwC-Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Weitere Informationen unter https://www.strategyand.pwc.com/de/de.html .Pressekontakt:Annabelle KliesingSenior PR LeadPwC Strategy& (Germany) GmbHannabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525613Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44015/4619012OTS: Strategy&Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuell