Internationale Betriebsstätten: Steuerliche Risiken im Griff mit dem neuen Baker Tilly PE Tracker

Düsseldorf (ots) - Für international agierende Unternehmen stelltdie Handhabung von Betriebsstätten - Permanent Establishment (PE) -unverändert eine der zentralen Herausforderung im Tagesgeschäft dar.Egal, ob es darum geht, den ersten Schritt über die eigenenLändergrenzen hinweg zu tun oder den bestehenden Global Foodprint zuerweitern: es gilt die Frage "PE or not PE" zu klären und ungewollteRisiken zu vermeiden.Diesem Thema können Unternehmen nun mit dem neuen mobilen PETracker von Baker Tilly begegnen.Entwickelt hat Baker Tilly den neuen "PE Tracker" auf Basis derErgebnisse der International Tax Survey 2018 und der darinenthaltenen weltweiten Analyse zum Stellenwert von Betriebsstätten inden Unternehmen. Mit Hilfe des PE Trackers können nun auf einfacheund schnelle Art und Weise umfassende Risikobewertungen zuBetriebsstättenfragen abgerufen werden. "Der PE Tracker zeigt aufeinen Blick, ob ein geringes, mittleres oder hohes Risiko für dieBegründung einer Betriebsstätte besteht. Er schafft das notwendigeBewusstsein für die zentralen Kriterien und Stellschrauben, ergänztum eine Case Study zur Verdeutlichung. Ein mobiler Helfer zur Planungund Steuerung von Betriebsstättenthemen, der auch zu Schulungszweckenfür Projektteams eingesetzt werden kann", erklärt Baker TillyPartnerin Ines Paucksch, die sich für die Umsetzung der Erkenntnisseaus dem Tax Survey in den neuen PE Tracker verantwortlich zeichnet.Der neue PE Tracker ist ab sofort als Bestandteil der etablierten"Baker Tilly Tax Mapp" als Download oder Update für iOS und Androidverfügbar.Tax Mapp für Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bakertilly.appTax Mapp für iOShttps://itunes.apple.com/gb/app/tax-mapp/id1300219024?mt=8