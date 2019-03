Internationale Befragung über den Zusammenhang von Menstruation und Sport zeigt: Frauen mangelt es an Informationen und Aufklärung (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Erste Ergebnisse einer weltweiten und von Strava unterstütztenUmfrage unter sportlich aktiven Frauen zeigt, dassMenstruationsbeschwerden durch Bewegung und einem gesunden Lebensstiläußerst positiv beeinfusst werden können. Ein Team vonWissenschaftlern der St. Mary's University (London) und der App"FitrWoman" analysierte die Antworten von über 14.000 weiblichenStrava-Mitgliedern aus der ganzen Welt. Dabei gaben 82 Prozent derbefragten Frauen aus Deutschland an, dass Bewegung die Symptome ihrerPeriode reduziert. Gleichzeitig haben 71 Prozent der deutschenUmfrage-Teilnehmerinnen bisher keine Informationen über dasVerhältnis von Sport und ihrem Zyklus erhalten.Eine von Strava initiierte weltweite Umfrage verdeutlicht, dasssportliche Aktivität Menstruationsbeschwerden verringert - dasbestätigten 81.9 Prozent der deutschen Teilnehmerinnen. DieErgebnisse demonstrieren, dass für viele Frauen eine mäßigeTrainingsintensität (Aktivitäten, bei denen noch eine Unterhaltungmöglich ist) eine effektive Linderung der Symptome verspricht: DieBefragten gaben an, durch moderaten Sport weniger unter typischenBegleiterscheinungen, wie Bauchkrämpfen, Brustschmerzen,Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und Heißhunger, zu leiden.Doch obwohl die Ergebnisse unterstreichen, dass sich Sport positivauf die Beschwerden auswirkt, ist nur wenigen Frauen der Zusammenhangzwischen Menstruation und Sport bewusst. 71.3 Prozent der Befragtenaus Deutschland gaben an, zuvor keinerlei Informationen erhalten zuhaben - zum Beispiel in der Schule oder in Sporteinrichtungen. InGroßbritannien sind die Ergebnisse besonders alarmierend: hier sindes sogar 82 Prozent. Auch wird das Thema bei Hobby- undProfsportlerinnen nicht kommuniziert: Bei 88 Prozent der Frauen mitTrainerin oder Trainer wurde der Zyklus nie thematisiert.Gleichzeitig verdeutlichen die Untersuchungsergebnisse diemöglichen Folgen von Zyklusbeschwerden. Laut der Umfrage ist jededritte Frau schon einmal aufgrund von Beschwerden nicht in die Arbeitgegangen. Mehr als eine von zehn Frauen geht aufgrund ihres Zyklusregelmäßig nicht in die Arbeit. Zudem wirkt sich die Regel auf dasTraining der befragten Frauen aus: 69 Prozent mussten aufgrund ihrerSymptome schon einmal oder regelmäßig ihre Trainingsroutine ändern.Außerdem berichten 88 Prozent der Frauen, dass sich ihre sportlicheLeistung durch ihren Zyklus verschlechtert - entweder vor oderwährend der Blutung.Die Umfrage verdeutlicht auch, dass Beschwerden durch einengesunden Lebensstil beeinflusst werden können - denn Frauen, die denEmpfehlungen der Weltgesundheitsorganisation* für körperlicheBetätigung entsprechen und fünf oder mehr Portionen Obst und Gemüseam Tag essen, fehlen seltener aufgrund von Menstruationsbeschwerdenin der Arbeit. Ebenso positiv wirkt sich eine gute Schlafqualität beimehr als sieben Stunden Schlaf aus.Die Befragung wurde in Verbindung mit Strava, dem größtenSportverein der Welt, und FitrWoman, einer Menstruationskalender-Appmit Informationen zum Menstruationszyklus und Sport, durchgeführt.Strava hat nicht nur weltweit 39 Millionen Mitglieder, sondern weistauch die größte Gemeinschaft aktiver Frauen auf. Diese haben bishermehr als 2 Milliarden Trainingsaktivitäten hochgeladen - von Laufenund Radfahren bis hin zu Yoga- und Fitness-Workouts.Geleitet wurde die Studie von Dr. Georgie Bruinvels, dieMitgründerin der App FitrWoman ist. Ihr Ziel ist es, den vielenFrauen, denen sie schon im Zuge ihrer wissenschaftlichen Tätigkeitbegegnet ist, zu helfen. Denn viele haben das Gefühl, dass ihr Zyklusein Hindernis bei ihrem Sport ist und waren verunsichert, ob Sportwährend der Periode gesund ist."Ich bin begeistert, dass ich in dieser Größenordnung forschenkann - ermöglicht durch den Zugang zu Stravas großer Gemeinschaft vonSportlerinnen - und hoffe, dass Frauen auf der ganzen Welt dieErgebnisse nutzen werden", sagt Dr. Bruinvels. "Wir wollen einewichtige Diskussion über Bewegung, den Menstruationszyklus und andereFaktoren des Lebensstils anstoßen. Frauen müssen die Möglichkeithaben mit ihrem Körper zu arbeiten, nicht gegen ihn. Wir möchten,dass sich Frauen wohl fühlen, wenn sie über etwas reden, das sehrnormal und natürlich ist."Stephanie Hannon, Chief Product Ofcer von Strava, erklärt: "Esgibt nicht genug öffentliche Plattformen, um den Menstruationszyklus,die damit verbundenen Schmerzen und Probleme von Sportlerinnen offenzu thematisieren. Als die weltweit größte Gemeinschaft vonSportlerinnen ist Strava stolz darauf, die geistigen und körperlichenZusammenhänge zwischen Menstruationsschmerzen und Sport näherbeleuchten zu können. Wir sind entschlossen, unsere Plattform zunutzen und zu demonstrieren, wie mangelnde Aufklärung und fehlendeDiskussion Sportlerinnen und Champions von morgen eine gesundeZukunft verwehrt. Die Daten zeigen, dass Frauen, die Informationenerhalten haben, weniger häufg ihre sportliche Betätigung während derPubertät verringern - eine kritische Zeit für so viele Mädchen undjunge Frauen."14.184 Personen nahmen an der Befragung teil, die Anfang 2019unter der Leitung von Dr. Georgie Bruinvels von der St. Mary'sUniversity in London, durchgeführt wurde. Befragte waren Mitgliedervon Strava, dem größten Sportverein der Welt aus Großbritannien,Irland, den USA, Brasilien, Frankreich, Spanien und Deutschland. Dieaufgeführten Ergebnisse sind die Zusammenfassung einer vorläufgenAnalyse der Daten. 