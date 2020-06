Die Internationale Automobil-Ausstellung findet 2021 erstmals in München statt

Stadthagen (ots) - Die Latte liegt hoch - Hat der Freistaat zu früh frohlockt?2021 und 2023 wird die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München stattfinden, zum ersten Mal in ihrer 123-jährigen Geschichte. Der Freistaat Bayern und seine Hauptstadt haben sich vorgenommen, der Welt zu zeigen, wie die Mobilität der Zukunft aussieht, obwohl die Stadt heute vor allem unter Staus und dicker Luft leidet. Laut frohlockt haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Clemens Baumgärtner (CSU), Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt.Große Worte haben sie bei dieser Gelegenheit gesprochen. Zum Beispiel: "Mit der IAA wollen wir die Verkehrskonzepte der Zukunft anstoßen und Visionen für die Stadt als intelligent verwalteter Ballungsraum entwerfen." (Markus Söder). "Das Thema Mobilität ist eine der großen Herausforderungen von Städten. Dabei wird es nicht nur um das Auto gehen. Urbane Mobilität muss neu und in größeren Zusammenhängen gedacht werden." (Dieter Reiter)In den kommenden Tagen wollen die Veranstalter erklären, wie sie es unter Coronabedingungen schaffen wollen, vom innerstädtischen Verkehrschaos zum beruhigten Großstadtambiente zu kommen. Mehr dazu finden Sie unterhttp://www.auto-medienportal.net .Dort erwarten Sie neben weiteren Exklusivartikeln unserer Autoren auch diese Woche wieder mehr als 100 relevante Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und der Zugriff auf ein umfangreiche Archiv - sieben Tage in der Woche, alles honorarfrei (siehe unsere AGB bei http://www.auto-medienportal.net /AGB).Wenn Sie täglich per Newsletter über alle wichtigen Entwicklungen der Branche informiert sein wollen, bitten wir um eine Mail an newsroom@auto-medienportal.net. Danach kommt der Newsletter täglich auf Ihren Bildschirm.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-Medienportal Tel.: +49 5721 938 3988 Mob.: +49 151 12716548 newsroom@auto-medienportal.net Enzer Straße 8331655 StadthagenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103819/4635237 OTS: Auto-Medienportal.netOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell