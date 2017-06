Cannes (ots) -Im Rahmen der MIDEM als weltgrößtem, internationalem Branchentreffder Musik-Industrie, wurde der Musiker und Produzent Leslie Mandokifür seine diesjährige, erfolgreiche Man Doki Soulmates Konzerttour"Wings Of Freedom - A Story Of Mother Europe" durch die europäischenHauptstädte Paris-London-Berlin mit dem MIDEM 2017 ACHIEVEMENT AWARDgeehrt. Überreicht wurde die Auszeichnung während des Konzertes derMan Doki Soulmates am 8. Juni 2017 im Palais de Festival in Cannesdurch Reed-MIDEM-Chef Paul Zilk.Zilk hob dabei die Einzigartigkeit des Man Doki SoulmatesProjektes hervor und Leslie Mandokis Persönlichkeit, seit über 25Jahren diese herausragenden Ikonen des Rock, Jazz und progressiveRock zu vielen gemeinsamen Alben und Konzerten mit eigener Musikzusammen zu bringen. Den Award überreichte Zilk insbesondere auchdafür, dass Mandoki und seine Soulmates durch ihre Musik die Werteeines freien und toleranten Europa und den Brückenbau zwischenKulturen in den Mittelpunkt ihrer "Wings of Freedom"-Tour stellen unddamit Freude und Menschlichkeit in die Herzen der Menschen auf derganzen Welt bringen.Vor restlos begeisterten Zuhörern spielten die Man Doki Soulmatesin Cannes ein mitreissendes Konzert. Dabei standen gemeinsam mitLeslie Mandoki unter anderem Klaus Doldinger (Klaus Doldinger'sPassport), Melanie C. (ehem. Spice Girls), Tony Carey (Rainbow), Nickvan Eede (Cutting Crew), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band),Midge Ure (Ultravox) und John Helliwell (Supertramp) auf der Bühne.Paul Zilk zeigte sich überwältigt. Während des 50-jährigen Bestehensder Midem habe es noch nie einen so beeindruckenden Lineup anlegendären Musikern gegeben, die gemeinsam auf einer Bühnemiteinander musizieren.Die Soulmates Konzerte sind geprägt vom Zusammenspiel allerSoulmates Künstler als eine Weltstar-Band, bei der jeder Einzelnesein Ego hinten anstellt! Dabei sind eigene Soulmates-Songs wieprogressiver Jazzrock und kollektive Improvisationskunst auf höchstemNiveau ebenso Teil des Konzerterlebnisses, wie die Mega-Hits derSoulmates-Mitglieder. "One stage - one Band!"Es sind großartige Musik-Momente, wenn Klaus Doldinger (Passport)am Saxophon, Tony Carey (Rainbow) an der Hammond und John Helliwell(Supertramp) mit der Klarinette ihre Klangbilder malen und legendäreStimmen des Pop und Rock wie Chris Thompson, Nick van Eede oder MidgeUre und Melanie C. gemeinsam mit Leslie Mandoki "sophisticatedJazzrock-Songs" singen. Generationen von Großmeistern stehen dagemeinsam auf einer Bühne und bilden vom 80-jährigen deutschenJazz-Papst Klaus Doldinger bis hin zu Melanie C. oder dem virtuosen"Küken" Max Merseny am alto saxophon eine (Mehr-)Generationen-Brücke.Nach seinem Buchprojekt "Sehnsucht nach Freiheit" und der imvergangenen Jahr im TV ausgestrahlten gleichnamigen Arthaus-Dokuspielte Leslie Mandoki mit den Soulmates im März drei exklusiveKonzerte in Paris, London und Berlin unter dem Motto "Wings ofFreedom - a story of Mother Europe". Die Konzerte waren geballteMusikkunst vom Feinsten mit Standing Ovations in allen drei Städten.Mit den Soulmates, die Mandoki auch als "musikalischeWertegemeinschaft" bezeichnet, bringt er die Jazzrockmusik wieder zugesellschaftspolitischer Relevanz."Die Faulheit des Denkens blockiert die Erkenntnis" sagt Mandoki."Gerade in Zeiten von Echokammern, Filterblasen und alternativenFakten fühlen wir renitenten musikalischen Rebellen undidealistischen Freidenker uns wieder in der Pflicht. Dabeireklamieren wir nicht die allein objektive Wahrheit für uns, sondernversuchen einfach authentisch und ehrlich zu sein. Wir treten ein fürgemeinsame europäische Werte. Für freie Menschen in einem freienEuropa. Ein buntes, tolerantes und freiheitsliebendes Europa, dasnach der Öffnung des Eisernen Vorhangs zusammenwachsen konnte."Mandoki formulierte mit diesen Konzerten eine Botschaft: "FürFreiheit in einem friedlichen Europa mit gemeinsamen Werten wieFreiheit der Meinung, der Presse, der Religion. Keine Toleranzgegenüber Intoleranz." Und weiter: "Wir müssen nach Wegen suchen, wiewir unseren nachfolgenden Generationen eine bessere Welt hinterlassenkönnen". Und er weiss wovon er spricht, wenn er mahnt: "Freiheit istkeine Selbstverständlichkeit."Mandoki, der als kleiner 3-jähriger Junge in Budapest auf denSchultern seines Vaters den Anfang des Studentenaufstandes von 1956gegen die kommunistische Diktatur erlebte, sagt heute "Als Deutscherbin ich dankbar und glücklich für den historischen Moment, als dieBerliner Mauer auf friedliche Art fiel. Und als gebürtiger Budapesterfreue ich mich, dass es ausgerechnet die Ungarn waren, die damalsihre Grenzen öffneten und damit den Eisernen Vorhang zum Einsturzbrachten. Daher ist es mir ein Bedürfnis, in Europa Brücken zu bauen,wo auch immer Risse auftreten."Mandoki war als junger Jazzrock Musiker 1975 aus derkommunistischen Diktatur in den Westen geflohen um sich in Freiheitkünstlerisch entfalten zu können. Als Musiker und Musikproduzent ister seither international erfolgreich unter anderem durch seine Arbeitmit Phil Collins, Lionel Richie oder Jennifer Rush. Sein eigenesBandprojekt seit über 25 Jahren, die Man Doki Soulmates, eine Bandder Superlative, deren Protagonisten es gemeinsam auf 35 Grammys undunzählige Goldene und Platin Auszeichnungen bringen, sind eine Bandder Bandleader und ein Who is Who des Jazz- und Rockuniversumsversammelt um Leslie Mandoki.Die Soulmates, die bei der Wings Of Freedom Tour in Paris, Londonund Berlin gemeinsam mit Leslie Mandoki auf der Bühne standen sindallesamt Legenden: Chris Thompson (Manfred Mann´s Earth Band), BobbyKimball (Toto), Nick van Eede (Cutting Crew), Al di Meola, IanAnderson (Jethro Tull), Tony Carey (Rainbow), Randy Brecker, BillEvans (Miles Davis Band), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears),John Helliwell (Supertramp), Till Brönner, Klaus Doldinger und alsjüngster "Soulmate" Cory Henry (Snarky Puppy).Seine Soulmates aus Amerika und England vergleichen MandokisFähigkeiten, diese außergewöhnliche Band der Bandleader zu leiten,hin und wieder mit Quincy Jones und Duke Ellington. Und auch vonseinen Deutschen Mitstreitern Till Brönner und Klaus Doldingererhielt er nun höchstes Lob für die musikalische Führung.Inzwischen hat Leslie Mandoki mit seinen Soulmates schon über 10Alben aufgenommen und zahllose Konzerte gespielt. Jedes einzelne einUnikat handgemachter Musikkunst, oder wie Leslie Mandoki esbeschreibt: "Auch in Zeiten von Twitter, social media undKurznachrichten auf dem Smartphone ist Musik für uns immer noch wieein mit Tinte auf Papier handgeschriebener Liebesbrief an unserPublikum."Am 16. Mai wurde Mandoki in München mit der "Medaille fürbesondere Verdienste um Bayern in einem Vereinten Europa"ausgezeichnet, als glaubwürdiger Streiter für ein geeintes Europa undfür seine Botschaft bei den "Wings Of Freedom"-Konzerten. Und diese"Mission" wird fortgesetzt mit weiteren musikalisch einzigartigenKonzerten der Man Doki Soulmates.