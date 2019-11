Internationale Arbeitsmarktstudie: Deutsche Arbeitnehmer zögerlicher bei Umschulungen

Düsseldorf (ots) -- Nur 38 Prozent der Deutschen investieren aktuell regelmäßig Zeitin Weiterbildungen - weltweit sind es 65 Prozent- Deutsche Arbeitnehmer erwarten große Veränderungen in ihrem Jobdurch Technologie und Globalisierung- Mehrheit sieht in Zeiten zunehmender DigitalisierungKommunikationsfähigkeiten als wichtigste KernkompetenzGlobalisierung, Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz: Auch wenn dielangfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht vollends absehbar sind,werden in den kommenden Jahren neue Jobs mit neuen Anforderungen entstehen.Deutsche Arbeitnehmer sind im globalen Vergleich jedoch zögerlicher beiUmschulungen, auch Reskilling genannt. Das zeigt die internationaleArbeitsmarktstudie Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling, für diedie Online-Jobplattform StepStone, die Strategieberatung Boston Consulting Group(BCG) und das globale Jobbörsen-Netzwerk The Network 366.000 Menschen aus 197Nationen befragt haben, davon mehr als 17.000 aus Deutschland."Ein Teil der Arbeitnehmer in Deutschland ist offen dafür, sich beruflichkomplett neu zu orientieren - das ist ein gutes Zeichen", sagt Rainer Strack,Senior Partner bei BCG. "Dass es aber nur 53 Prozent sind, ist alarmierend.Weltweit sind im Schnitt zwei Drittel bereit, neue Fähigkeiten für einenkomplett anderen Job zu erlernen. Damit liegt Deutschland unter den letzten zehnProzent der Länder." Allerdings gibt es in Deutschland teils große Unterschiedezwischen den einzelnen Berufsgruppen: So sind besonders Arbeitnehmer aus demDienstleistungssektor (62 Prozent) offen für einen neuen Job und einer damitverbundenen Umschulung. Zum Vergleich: Im Gesundheitssektor zeigt dieseBereitschaft nicht einmal jeder Zweite (45 Prozent). "Die Digitalisierung wirdviele standardisierte Tätigkeiten ersetzen, schafft aber gleichzeitig neue, oftanspruchsvolle Jobprofile, deren Anforderungen sich stetig weiter verändernwerden", sagt StepStone-Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers. "Der Bedarf anFachkräften kann nicht allein durch die Rekrutierung von Spezialisten gedecktwerden. Dieser Veränderungsprozess wird nur gelingen, wenn Mitarbeiter bereitsind, Neues zu lernen und von Unternehmen darin aktiv unterstützt werden."Deutschlands Arbeitnehmer erwarten große Job-VeränderungenGeht es um die aktuell absolvierten fachlichen Weiterbildungen, liegen dieDeutschen deutlich hinter ihren globalen Kollegen. Während weltweit 65 Prozentregelmäßig Zeit in Weiterbildungen investieren, sind es in Deutschland geradeeinmal 38 Prozent. "Lebenslanges Lernen ist für jeden Mitarbeiter, ob 20 oder 60Jahre alt, zwingend notwendig", konstatiert Rainer Strack. Dabei erwarten iminternationalen Vergleich ausgerechnet die Deutschen angesichts der zunehmendenGlobalisierung und Automatisierung große Veränderungen für ihren aktuellen Job.Während weltweit im Schnitt 49 Prozent aller Befragten durch die neuenTechnologien große Veränderungen für ihren Job prognostizieren, sind es inDeutschland sogar 55 Prozent.Damit gehören deutsche Arbeitnehmer zur Gruppe der "Zögernden", also derjenigen,die große Auswirkungen erwarten, aber noch nicht viel tun, um sich daraufvorzubereiten. Daneben identifiziert die Studie "Beobachter" (aktuell wenigWeiterbildung, aber auch geringe erwartete Auswirkungen der Megatrends), die"intrinsisch Lernenden" (viel Weiterbildung, geringe Auswirkungen) und die"proaktiven Veränderer" (viel Weiterbildung, große Auswirkungen), zu denenLänder wie Japan gehören.Welche Fähigkeiten künftig gefragt sindIn einem Punkt sind sich alle Arbeitnehmer länderübergreifend einig: Um dieAnforderungen der zunehmenden Globalisierung und Automatisierung erfolgreichmeistern zu können, sind Kommunikationsfähigkeiten die wichtigsten Kompetenzen,die Fachkräfte künftig besitzen müssen. Nach Einschätzung der Deutschen werdensich diejenigen behaupten können, die zudem Problemlösungsfähigkeiten,Führungskompetenz und analytische Fähigkeiten besitzen."Wir sehen, dass deutsche Arbeitnehmer durchaus große Veränderungen erwarten,sich aktuell aber im internationalen Vergleich noch wenig darauf vorbereiten.Gleichzeitig erkennen wir eine vergleichsweise geringe Bereitschaft sich zuverändern", resümiert Rainer Strack die Studienergebnisse. Dr. SebastianDettmers appelliert: "Genau in dieser Bereitschaft zum Re- und Upskilling liegtgroßes Potenzial, das es von Unternehmen und Politik zu fördern gilt. So kanndie Weiterbildung zu einer wesentlichen Antwort auf den Fachkräftemangelwerden."Über die StudieDie Studie Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling ist der neuesteReport aus der Reihe Decoding Global Talent. In der Studienserie untersuchenStepStone, BCG und The Network Veränderungen von Arbeitsmarkt und -kräften unddie geforderten Fähigkeiten für die Zukunft. Über die StudieDie Studie Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling ist der neuesteReport aus der Reihe Decoding Global Talent. In der Studienserie untersuchenStepStone, BCG und The Network Veränderungen von Arbeitsmarkt und -kräften unddie geforderten Fähigkeiten für die Zukunft. Dafür wurden 366.000 Menschen aus197 Nationen befragt, davon mehr als 17.000 aus Deutschland. BCG wurde 1963 von Bruce D. Henderson gegründet.