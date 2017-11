Erfurt (ots) -Sperrfrist: 03.11.2017 21:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die international beliebte Animationsserie "Super Wings" (KiKA)wurde am 3. November mit dem Preis der Asia-Pacific BroadcastingUnion "ABU Prize 2017" in der Kategorie "TV Children" ausgezeichnet.Die Preisverleihung fand in Chengdu, Sichuan, China statt."Mit 'Super Wings' ist es uns gelungen, eine weltweit erfolgreicheAnimationsserie im deutschen Kinderfernsehen zu etablieren.Ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten, sehen sich die laufendenFlugzeuge bei ihren Einsätzen auf allen Kontinenten mit denkniffligsten Herausforderungen konfrontiert, die sie nur gemeinsamüberwinden können. So vermittelt die Serie auf kindgerechte ArtEinblicke in verschiedene Lebenswelten und kreative Problemlösungen",freut sich Sebastian Debertin, KiKA-Redaktionsleiter Fiktion über dieAuszeichnung.Zum Inhalt der SerieDer immer fröhliche Jett ist das beste und schnellsteDüsenflugzeug der Welt. Seine Aufgabe: Kindern auf der ganzen Weltjeden Tag ihre ganz besonderen Pakete auszuliefern. Eine echteHerausforderung, bei der Jett alle Kontinente und über 40 Länderkennenlernt. Mit jeder Lieferung stößt er auf eine neueHerausforderung, die es anzupacken gilt. Und immer braucht er dabeidie Unterstützung der Super Wings, seiner besten Freunde. Sie allehaben eine ganz spezielle Begabung: vom handwerklichen Geschick überdie Fähigkeit zu tauchen bis zum Verstehen der Sprache der Tiere.Produziert wurde die Serie vom südkoreanischen Studio Funny Fluxzusammen mit EBS, CJ E&M Corporation, der US-amerikanischen LittleAirplane Productions sowie QianQi Animation aus China und KiKA. DieSerie ist international bereits in mehr als 40 Länder verkauftworden.Begleitendes AngebotAuf den Online-Seiten zum Format können Nutzer mit Jett auf einespannende Reise rund um den Globus gehen. Je nach angeflogenemKontinent auf der liebevoll animierten Weltkarte gibt esWissenswertes, Bastel- und Spieletipps. Im Sommer begeisterte einezusätzliche Aktion die "Superwings"-Fans: Mit selbst gestaltetenPapierfliegern hatten sie die Chance, einen "supergründlichen" Blickin die geheimnisvolle Welt eines Flughafens zu werfen und eine ihrerLieblingsfiguren zu gewinnen.Ab Mittwoch, 29. November, heben die "Super Wings" wieder täglichum 18:15 Uhr bei KiKA ab.Über KiKADer Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell