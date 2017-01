Internationale Agrarminister mahnen sparsame Wassernutzung an

BERLIN (dpa-AFX) - Regierungsvertreter aus 83 Staaten haben bei einer Agrarministerkonferenz in Berlin einen verantwortlicheren Umgang mit knappen Wasservorkommen auf der Erde angemahnt.



"Ohne Wasser kann es keine Ernährungssicherung geben", sagte Bundesminister Christian Schmidt (CSU) nach dem Treffen am Samstag am Rande der Agrarmesse Grüne Woche. Landwirte stünden vor der Aufgabe, mehr Lebensmittel mit weniger Wasser zu produzieren. Dafür seien auch Verunreinigungen zu vermeiden. Der Generaldirektor der Welternährungsorganisation (FAO), José Graziano da Silva, warnte angesichts des Klimawandels vor verschärften Konflikten um Wasserzugänge etwa in Asien und Afrika./sam/DP/he