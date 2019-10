Mainz (ots) -Montag, 4., und Dienstag, 5. November 2019, jeweils ab 22.25 UhrErstausstrahlungenMit der Reihe "Ab 18!" taucht 3sat in mittellangen Dokumentarfilmen in dieErlebnis- und Gefühlswelt junger Erwachsener ein. Die Filme erzählen Geschichtenvom Erwachsenwerden heute, von Entdeckungen und Erfolgen, aber auch vonEnttäuschungen und Konflikten: unkonventionelle Porträts, die durch einenpersönlichen Stil den Nerv einer Generation treffen und mit filmischenErzählformen abseits des medialen Mainstreams experimentieren. Am Montag, 4.,und Dienstag, 5. November 2019, ab 22.25 Uhr, zeigt 3sat sechs neue Filme unteranderem aus Dänemark, Pakistan und Argentinien - ausschließlich mit jungenProtagonistinnen.Alle Filme mit Kurzinhalt in der Übersicht:Montag, 4. November 2019, 22.25 UhrAb 18! - Skater Girls Dokumentarfilm (45 Min.) · Dänemark/Deutschland 2019 ·Regie: Kaspar Astrup Schröder Skaten auf Dänisch: Eine ungewöhnliche"Mädchengang" aus Roskilde bei Kopenhagen mischt die männlich dominierteSzene-Kultur auf. Eine Coming-of-Age-Story über einzigartige Freundschaften,Feminismus, weibliche Rollenbilder und Skaten.Montag, 4. November 2019, 23.10 UhrAb 18! - Motorcycle Woman Dokumentarfilm (35 Min.) · Deutschland/Pakistan 2019 ·Regie: Sabiha Sumar Mit dem Motorrad durch ihr Land zu fahren, ist für ZenithIrfan (24) eine Selbstverständlichkeit. Doch ist auch die Gesellschaft Pakistansbereit, Frauen diese Freiheit zuzugestehen?Montag, 4. November 2019, 23.40 UhrAb 18! - Me and Europe Dokumentarfilm (30 Min.) · D 2019 · Regie: Marvin Hesseund Lea Semen In Zeiten des bevorstehenden Brexits reist die 23-jährige Kaiyaaus Schottland von Glasgow nach Istanbul.Dienstag, 5. November 2019, 22.25 UhrAb 18! - Die Tochter von ... Dokumentarfilm (30 Min.) · D 2019 · Regie: JoakimDemmer und Verena Kuri Als Micaela drei Jahre alt war, wurde ihre Mutter MaritaVerón von Menschenhändlern verschleppt. Ihre Kindheit in Argentinien war geprägtvon der Suche nach ihr. Nun lebt die 19-Jährige erstmals allein und ohnePersonenschutz.Dienstag, 5. November 2019, 22.55 UhrAb 18! - Dazwischen Elsa Dokumentarfilm (30 Min.) · D 2019 · Regie: KatharinaPethke und Christoph Rohrscheidt Ein Jahr nach dem Abitur weiß Elsa (21) nochimmer nicht, wer oder was sie sein soll. Und der Druck wird immer größer ...Dienstag, 5. November 2019, 23.25 UhrAb 18! - Ich will Gerechtigkeit! Dokumentarfilm (45 Min) · D 2019 · Regie: NuraySahin, Ko-Regie: Ira Tondowski Ekhlas ist Jesidin und war mit 14 JahrenGefangene des IS. Heute ist die 19-Jährige Überlebende und Kämpferin und reistvon Deutschland in den Irak, um ihre ältere Schwester Makboule zu treffen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ab18.Filme aus der Reihe "Ab 18!" als Video-Streams (für akkreditierte Journalisten),Interviews mit den Filmemacherinnen und Filmemachern: https://kurz.zdf.de/8o2r/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell