International führende Universitäten entwickeln gemeinsam neuen Standard zum Austausch akademischer Leistungsnachweise

Potsdam (ots) - Die Digitalisierung verändert, wie wir lernen undunser Bildungswesen. Aber die Art und Weise, wieBildungseinrichtungen akademische Leistungsnachweise ausstellen undverwalten, hat sich bislang nicht wesentlich geändert. Neuninternational führende Universitäten haben sich daherzusammengeschlossen und ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben. AmProjekt beteiligt sind die Technische Universität Delft(Niederlande), die Harvard University (USA), dasHasso-Plattner-Institut (Universität Potsdam), das MassachusettsInstitute of Technology (USA), das Tecnologico de Monterrey (Mexiko),die TU München (Deutschland), UC Berkeley (USA), UC Irvine (USA) unddie University of Toronto (Kanada).Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und derbeteiligten acht Universitäten werden im Rahmen der DigitalCredentials Collaboration zusammen einen neuen Standard entwickeln,der einen sicheren und zuverlässigen Austausch sowie dieVerifizierung akademischer Leistungsnachweise ermöglicht. Gemeinsambauen sie eine globale Infrastruktur für digitale akademischeLeistungsnachweise auf.Ein wichtiger Antrieb für das Gemeinschaftsprojekt ist dasInteresse der Universitäten, die Vorzüge, die diese neuenTechnologien mit sich bringen so einzusetzen, dass sie sich stärkeran den Bedürfnissen der Lernenden orientieren. Mithilfe digitalerLeistungsnachweise erhalten Lernende ihr Leben lang Zugriff auf allihre Abschlüsse - dazu können Zeugnisse, aber auch Bestätigungen fürPraktika oder für die Teilnahme an Bootcamps zählen. All dieseNachweise können sehr einfach mit Arbeitgebern und anderenInstitutionen geteilt werden."Dass Universitäten ihre Abschlüsse noch immer auf Papierausstellen und diese nicht digital und automatisiert zu validierensind, ist schlicht nicht mehr zeitgemäß", so Prof. Christoph Meinel,HPI-Direktor und Leiter des Fachgebiets Internet-Systeme undTechnologien. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Expertise, unteranderem im Bereich Blockchain, nun gemeinsam daran arbeiten, hiersinnvolle, technologisch gestützte Lösungen zu erforschen." Aufseiner digitalen Lernplattform openHPI (https://open.hpi.de/) stelltdas HPI schon seit längerem digitale Zeugnisse für Lernende aus."Momentan müssen alle, die an einer Institution ihren Abschlussmachen, sich jedes Mal an diese Institution wenden - per Post odersogar persönlich - wenn die akademischen Qualifikationen überprüftwerden müssen", sagte Sanjay Sarma, Vizepräsident am MIT für openLearning. "Dies kann ein kompliziertes Problem sein, insbesonderewenn der Lernende keinen Zugang mehr zur Universität hat. Dies istbei vielen Flüchtlingen, Einwanderern und Vertriebenen der Fall."Weitere Informationen zum Gemeinschaftsprojekt auf:https://digitalcredentials.mit.edu/Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health","Cybersecurity" und "Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell