International erfolgreicher Unternehmer Wilfried Hüser entscheidet sich für Beteiligung an Syntellix und wird Mitglied des Aufsichtsrates

Hannover (ots) - Entscheidender Schritt für die weitere Expansionder Syntellix AG insbesondere in Lateinamerika, aber auch in Asien -Neuer Investor bringt als Aufsichtsratsmitglied langjährigeunternehmerische Medizintechnikexpertise einDie Syntellix AG, die mit MAGNEZIX®, ihrer patentiertenMagnesiumtechnologie, derzeit den Weltmarkt für orthopädischeImplantate zu revolutionieren bzw. neu zu definieren im Begriff ist,hat heute bekannt gegeben, dass der erfolgreicheMedizintechnik-Unternehmer Wilfried Hüser in den Aktionärskreis derGesellschaft eingetreten ist. Zudem konnte Hüser auch als künftigesMitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG gewonnen werden. Er sollin der nächsten Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand undAufsichtsrat in das Gremium gewählt werden.Wilfried Hüser ist Gründer und ehemaliger Geschäftsführer desDieburger Unternehmens POLYTECH Health & Aesthetics, das erkonsequent, rasch und sehr erfolgreich zu einem internationalagierenden "Hidden Champion" im Bereich der Silikonimplantateaufbaute. Die Produkte, die ebenso wie MAGNEZIX® höchsteSicherheitsanforderungen erfüllen und "Made in Germany" sind, werdenmittlerweile über ein weltweites Vertriebsnetz erfolgreich in mehrals 70 Ländern verkauft. Im Jahre 2016 erfolgte eineMehrheitsbeteiligung der DBAG an der POLYTECH Health & Aesthetics.Syntellix-Produkte verfügen aktuell über Zulassungen bzw.Registrierungen in rund 50 Ländern und wurden bereits erfolgreich inTausenden von Operationen eingesetzt. Ihre einzigartigenEigenschaften können zu besseren chirurgischen Ergebnissen, wenigerFolgeoperationen und wesentlich geringeren Kosten für dieKostenträger führen.Die Syntellix AG bereitet derzeit ihren Börsengang vor, um dasenorme Marktpotenzial ihrer Implantat-Technologie nicht nur in denBereichen Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern auch in den Feldernder Neurochirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, dentalenImplantologie und anderen medizinischen Anwendungen auszuschöpfen undweiter international zu wachsen.Syntellix-CEO, Gründer und Hauptaktionär Prof. Dr. Utz Claassenerläuterte in diesem Zusammenhang: "Das Timing für den Eintritt vonHerrn Hüser als Investor und Aufsichtsratsmitglied könnte vor demHintergrund unserer laufenden Markteintrittsvorbereitungen inBrasilien, China und Südkorea besser nicht sein, wo er überexzellente Kontakte und großes Ansehen verfügt. Ich bin überauserfreut und sehr dankbar, dass ein höchst verdienter Unternehmer undinternational anerkannter Medizintechnikexperte wie Wilfried Hüsersein umfangreiches Know-how nunmehr in die Syntellix AG einbringt, umdie weitere Expansion des Unternehmens sowohl im lateinamerikanischenals auch im asiatischen Raum maßgeblich zu unterstützen. DieErfahrungen aus seiner eigenen unternehmerischen Erfolgsstory stellenfür Syntellix einen bedeutenden Mehrwert für die erfolgreicheZulassung und den raschen Vertrieb unserer hochinnovativenMAGNEZIX®-Implantate in diesen potentialträchtigen Märkten dar."Über Syntellix: Die Syntellix AG ist ein international tätiges,dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover.Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung undVermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbarenmetallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dempatentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in eineraktuellen Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüberherkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körperabgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bietendabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität undBioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurdebereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisengeehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnungals "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie internationalals "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.