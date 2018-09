International erfolgreich: Behandlungsangebot der Urologie am Asklepios Klinikum Harburg (FOTO)

Hamburg (ots) -- Mehr als 170 Patienten seit Einführung mit Wasserstrahl-RoboterAquaBeam behandelt- Patienten kommen aus Europa, Russland undSaudi-ArabienDie gutartige Prostatavergrößerung ist mehr als eineVolkskrankheit: Mit zunehmendem Alter betrifft sie fast alle Männer.In Deutschland hat etwa jeder vierte Mann über 50 eine gutartigvergrößerte Prostata. Sie kann das Wasserlassen enorm erschweren undFolgekrankheiten der Niere und ableitenden Harnwege nach sich ziehen.Eine Operation ist dann oft unumgänglich, wobei die Ärzte abhängigvom Ausmaß der Prostatavergrößerung und der individuellenKrankengeschichte das Gewebe in der Regel chirurgisch oder mit demLaser entfernen. Im vergangenen Jahr wurde am Asklepios KlinikumHarburg eine Operationstechnik europaweit neu eingeführt: Mit dem"AquaBeam"-OP-Roboter (www.procept-biorobotics.com) können dieUrologen mit einem ultraschallgesteuerten Wasserstrahl dasüberschüssige Gewebe besonders präzise und schonend entfernen.Bislang hat die Abteilung fast 200 Patienten auf diese Weisebehandelt: Mittlerweile kommen Patienten aus der ganzen Welt nachHarburg."Für unsere Klinik und insbesondere die Abteilung Urologie ist esein tolles Zeichen, dass uns nicht nur Patienten aus Hamburg ihrVertrauen schenken, sondern unsere Expertise auch internationalnachgefragt wird. Das ist der hervorragenden Arbeit unsererMitarbeiter zu verdanken: Im OP, aber auch in der Nachsorge aufunseren Stationen. Das Vertrauen der Patienten ist für unsere Arbeitdas größte Lob", freut sich Philipp Noack, GeschäftsführenderDirektor des Asklepios Klinikums Harburg, über den Erfolg von Prof.Bach und seinem Team. Ein Jahr nach der Einführung des AquaBeamSystems ist auch der Chefarzt der Urologie mit den Ergebnissen sehrzufrieden. "Die Patienten, die bisher zum Follow-Up bei uns waren,haben deutlich weniger Beschwerden beim Wasserlassen als vorher. Beirund drei Viertel können wir daneben auch einen Ejakulationserhaltverzeichnen, das ist eine deutlich erhöhte Rate im Vergleich zuanderen Verfahren", erläutert Prof. Bach, der u.a. die europäischenund deutschen Leitlinien für die Behandlung der gutartigenProstatavergrößerung (BPH) mitentwickelt hat und dessen Klinik alseine der führenden Einrichtungen für die Therapie der BPH gilt.Mittlerweile ist die Abteilung das weltweit größte Zentrum für dieBehandlung mit dem AquaBeam System und als internationalesAusbildungszentrum etabliert.Computertechnik und Ultraschallmessung unterstützen den Arzt beider OPDie neue Aquablation-Operationstechnik kombiniert die Bildgebungeines Ultraschallgeräts mit der minimalinvasiven Technik einesZystoskopes. Anders als bislang können Urologen mit demAquaBeam-Verfahren nun erstmalig den zu entfernenden Teil derProstata genau identifizieren und markieren. Sobald der entsprechendeBereich markiert ist, kommt unter computergestützter Kontrolle undFührung ein Hochdruck-Wasserstrahl im OP-Gebiet zum Einsatz, der denvergrößerten Teil der Prostata präzise und schonend entfernt. "Wiebei jedem Eingriff bestehen auch beim AquaBeam-Verfahren Risiken,über die wir selbstverständlich detailliert aufklären. Insgesamt istder Eingriff jedoch deutlich kürzer und dauert nur rund 20-30Minuten, die reine OP-Zeit beträgt sogar lediglich fünf Minuten", soProf. Bach. Zum Vergleich: Laserverfahren und die klassischeOperation dauern in der Regel 60 Minuten und länger. Das neueOP-Verfahren mit dem Wasserstrahl reduziert die Gefahr einerVerletzung des Schließmuskels, vermindert unangenehmeDrangbeschwerden in der Heilungsphase und ermöglicht außerdem eineschnellere Genesung, weil das Operationsgebiet durch den hitzefreien,vergleichsweise sanften Eingriff weniger gereizt wird. Nicht geeignetist das neue Verfahren lediglich für Patienten, diegerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Sie werden weiterhin mitdem modernen Laserverfahren behandelt. Das AquaBeam-Verfahren ist fürdie Behandlung von Patienten in Deutschland zugelassen und alssogenannte Kassenleistung für Versicherte aller Krankenkassenzugänglich.Kontakt für Rückfragen:Asklepios Klinikum HarburgKommunikation & Marketing - Stefanie PohlEißendorfer Pferdeweg 5221075 HamburgTel.: (0 40) 18 18-86 21 36st.pohl@asklepios.comBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell