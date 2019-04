Finanztrends Video zu Goldpreis



Hannover (ots) -- International renommierter Experte beschreibt Magnesium als"neuen Goldstandard" der Orthopädie und Unfallchirurgie- Zukunftsweisende Präsentation auf großem Kongress inSurakarta/Java- Bis heute ist Syntellix das einzige Medizintechnikunternehmender Welt, das bioabsorbierbare Implantate auf Magnesiumbasis mitCE-Zulassung und Produktzulassung in vielen anderen Ländern fürden Einsatz in der Orthopädie und Unfallchirurgie anbieten undliefern kann, darunter Länder mit Hightech-Behandlungssystemenwie Australien, Israel und Singapur sowie bevölkerungsreichebzw. Wachstumsländer wie Mexiko, Indonesien und Vietnam- Professor Gowreeson Thevendran vom Raffles Hospital in Singapur:"In den fünf Jahren, seit ich mit diesen Implantaten arbeite,habe ich keine negativen Auswirkungen bei Patienten gesehen. Siesind so gut wie Titan und bieten viele andere Vorteile."Anlässlich des 67. CONTINUING ORTHOPAEDIC EDUCATION (COE)Kongresses des indonesischen Orthopädie-Verbandes, der vom 24. bis27. April 2019 in Solo City (Surakarta), Java stattfand, bezeichneteder international renommierte Wissenschaftler und Orthopäde ProfessorGowreeson Thevendran aus Singapur Magnesium als "neuen Goldstandard"- eine Aussage, die auf seiner mehrjährigen Erfahrung mit denbiologisch absorbierbaren MAGNEZIX-Implantaten von Syntellix basiert.In einem zukunftsweisenden und von den gut 100 Experten aus dergesamten Region sehr positiv aufgenommenen Vortrag betonte ProfessorThevendran, dass diese hoch innovativen Implantate auf Magnesiumbasisnach seiner Erfahrung keine Nachteile, sondern viele Vorteilegegenüber herkömmlichen Implantaten aus Titan bieten. Die zahlreichenVorteile gehen weit über das entscheidende Unterscheidungsmerkmal derBioabsorptionsfähigkeit hinaus, die eine zweite Operation zurImplantatentfernung bei Verwendung von Implantaten auf Magnesiumbasisüberflüssig macht und damit die entsprechenden Infektions-,Anästhesie- und Refrakturgefahren ausschließt.Professor Thevendran, der die MAGNEZIX-Implantate von Syntellixseit mehreren Jahren erfolgreich in verschiedenen führendenKrankenhäusern Singapurs (Tan Tock Seng, Mount Elizabeth Novena undRaffles Hospital) einsetzt, erklärte dem Fachpublikum: "In den fünfJahren, seit ich mit diesen Implantaten arbeite, habe ich keinenegativen Auswirkungen bei Patienten gesehen. Sie sind so gut wieTitan und bieten viele andere Vorteile." Bei der anschließendenDiskussion mit den Kongressteilnehmern fasste Professor Thevendranzusammen: "Ich glaube wirklich, dass Magnesium der neue Goldstandardwird."Über Syntellix:Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertriebvon hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantatenspezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX®sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichungals klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantatenbewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenesKnochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombinationaus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurdebereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisengeehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnungals "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie internationalals "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.Pressekontakt:Pierre FregaMarketingTelefon: 0511 270413-61presse@syntellix.comwww.syntellix.comSyntellix AGAegidientorplatz 2a30159 HannoverDeutschlandOriginal-Content von: Syntellix AG, übermittelt durch news aktuell