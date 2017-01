International anerkannte E-Shops richten fortschrittlichere Logistiksysteme ein

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Online-Fashionstores Rosegal,Sammydress und Zaful führen die Neuerung fehlersicherer Methoden fürden schnelleren Versand ihrer Produkte an in- und ausländische Kundenein.Mit dem Internet als übermächtige Werbe- undVerbraucher-Interaktionsplattform haben die sozialen Medien undmobilen Apps begonnen, die sich schnell wandelnden Modetrends zudefinieren. Das hat den traditionellen Werbe- und Marketingansatzgeändert. Die primäre Herausforderung für E-Commerce-Unternehmen ist,trendige Bekleidung anzubieten, während sie auch die Preise auf einemwettbewerbsfähigen Niveau halten und das Lieferkettenmanagementüberdenken müssen, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.Dadurch wechseln die Shopping-Seiten nun schnell ihre Strategien, ummit ihren Kunden durch soziale Medien, mobile Apps sowie Webseiten inKontakt zu bleiben.Rosegal (http://www.rosegal.com/) hat kürzlich seineLiefergeschwindigkeit sowie die Qualität seiner Dienstleistungendurch Gestaltung und Implementierung seiner eigenen Lieferketteangekurbelt. Der Online-Store nutzt nun fortschrittlicheLernalgorithmen, die programmiert wurden, um Lücken bezüglich Angebotund Nachfrage schneller zu identifizieren und den Bestand vorwichtigen Shopping-Saisons aufzufüllen. So wird sichergestellt, dassProdukte für Kunden stets vorrätig sind und Bestandsmanager leichterdie Logistikgeschwindigkeit rückverfolgen können. Die meisten seinerProdukte werden nun in ein bis drei Werktagen verarbeitet undverpackt, wohingegen dafür zuvor drei bis 15 Werktage benötigtwurden.Andererseits hat Sammydress (http://www.sammydress.com/) einenPriority Direct-E-Mail-Service eingeführt. Kunden, die für denService angemeldet sind, können kürzere Lieferzeiten für ihreProdukte genießen, die in geringeren Mengen versendet werden, wodurcheine Beschädigung der Produkte während des Versands ausgeschlossenist. Zurzeit ist der Priority Direct-E-Mail-Service nur in den USA,in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und ein paar anderenLändern verfügbar, wenngleich Sammydress plant, seinen PriorityDirect-E-Mail-Service sehr bald auf andere Länder auszuweiten.Zaful (http://www.zaful.com/shipping-info/) hat versucht, sich durchsehr hohe Rabattangebote für die Produkte, den Versand oder fürbeides von der Konkurrenz abzusetzen. Kunden, die Bestellungen über30 USD aufgeben, steht ein kostenfreier Versand zu, was Kundenmotiviert, Produkte online zu erwerben. Kunden, die Produkte im Wertvon 99 USD oder mehr bestellen, erhalten einen schnelleren Versand(Express-Versand), während andere Kunden per Standardversandbeliefert werden. Kunden, die Fragen bezüglich Logistik oder Versandhaben, können sich direkt an ihren Shop wenden. Zaful hat ebenfallseinen Auskunftsdienst unter der Nummer +(1)-888- 830-0888eingerichtet, um Kundenanfragen schneller zu beantworten.Pressekontakt:Rob Woo+1-503-928-7482globalegrow_pr@globalegrow.comOriginal-Content von: Rosegal, übermittelt durch news aktuell