Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Die libanesische GesellschaftInternational Transit S.A.L. "Offshore" (ITO), Teil der LITAT-Gruppe,hat erfolgreich ihre Rechte auf die Rückgabe von fast 48 MillionenDollar aus einem Vertrag über Stahllieferungen ("Liefervertrag")durch die ukrainische Aktiengesellschaft "Dniprovsky MetallurgicalPlant" (DMK) verteidigt. Das ukrainische Gericht war nach einer17-monatigen Prüfung in der Lage, die verbindliche Entscheidung zutreffen.Der Liefervertrag, aufgrund dessen es zu dem Konflikt gekommenwar, wurde im September 2014 unterzeichnet. Die DMK war im März 2017ihren Verpflichtungen gegenüber ITO nicht nachgekommen und hattenicht die Stahlprodukte geliefert, für die sie Anfang 2017 eineVorauszahlung in Höhe von 37.991 Millionen US-Dollar erhalten hatte.Der Liefervertrag sah vor, dass alle Streitigkeiten über seineUmsetzung durch das Schiedsinstitut der Handelskammer Stockholm (SCC)beigelegt werden sollten. Im September 2018 wurde in Stockholm einSchiedsspruch erlassen, gemäß dem die DMK und ihre Bürgin - dieIndustrial Union of Donbass Corporation (IUD) - alsgesamtschuldnerisch haftend befunden und angewiesen wurden, dieVertragsschuld der ITO im Umfang von etwa 48 Millionen US-Dollareinschließlich Zinsen und Strafmaßnahmen zu bezahlen.Doch noch bevor die ITO im August 2017 eine Klage beimSchiedsgericht in Stockholm einreichte, hatte die DMK eine angeblicheAgenturvereinbarung (die "Agenturvereinbarung") mit PJSC"Donetskkoks" abgeschlossen. Gemäß dem Agenturvertrag sollte dasUnternehmen Donetskkoks (das nicht einmal ein Lieferant oder einHersteller von Produkten ist) die Verpflichtungen der DMK gegenüberITO aufgrund des Liefervertrages erfüllen. Dieser Schritt ermöglichtees Donetskkoks, eine Gegenklage gegen die DMK einzureichen, mit demArgument, dass der Hauptvertrag unwirksam sei. Da Donetskkoks nichtdie Partei war, mit der dieser Vertrag abgeschlossen worden war,ignorierten die DMK und Donetskkoks die Schiedsklausel und leitetendas Verfahren vor dem ukrainischen Gericht ein.Das Gericht der ersten Instanz in der Ukraine hat die Behauptungder DMK, der Vertrag sei unwirksam, voll und ganz bestätigt und diegültige Schiedsklausel dabei völlig außer Acht gelassen. DieEntscheidung des erstinstanzlichen Gerichts ignorierte auch vieleVerfahrensverstöße, die gegenüber der libanesischen Gesellschaft indem Prozess erfolgt waren, wie etwa die Missachtung ihres Rechtes aufVerteidigung, wodurch sich die libanesische Gesellschaft gezwungensah, eine Klage beim Hohen Justizrat einzureichen.Nach 17 Monaten Verhandlungen entschied schließlich das in Charkiwansässige Östliche Berufungsgericht für Wirtschaftsangelegenheiten inder Verhandlung am 19. April 2019 im Fall der Berufung der KlägerinITO, hob dabei die Entscheidung des Gerichts der ersten Instanz auf,dass der Liefervertrag unwirksam sei, und sprach ein verbindlichesUrteil zugunsten der ITO aus. Das Urteil trat sofort mit derBekanntgabe in Kraft.