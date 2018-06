International Surfing Day 2018 / Surfen und Yoga - Trendkombi mit ökologischem Anspruch in Marokko (FOTO)

Frankfurt (ots) -Am 16. Juni 2018 ist "International Surfing Day" - der von derSurfrider Foundation initiierte Thementag zum Schutz der Meere stehtin diesem Jahr ganz unter dem Motto "Protect and Enjoy" (Schützen undGenießen). Passend dazu können auf Nachhaltigkeit bedachteAktivurlauber bei Fit Reisen ein Paket buchen, das Surfen und Yoga ineinem umweltfreundlichen Resort an der marokkanischen Atlantikküstekombiniert: Ganz in der Nähe des beliebten Surfspots Taghazoutnördlich von Agadir liegt direkt am weitläufigen Sandstrand dieVier-Sterne-Anlage "Paradis Plage Resort". Mit der eigens gegründeten"Paradis Plage Stiftung" fördert das Hotel den Erhalt der natürlichenund sozialen Umwelt, zum Beispiel durch Abfallsammlung, Recycling,Wasseraufbereitung aber auch durch die langfristige Schaffung vonArbeitsplätzen. Das Resort richtet sich an Surfer, Yogis undWellness-Junkies und punktet auch bei Foodies und Vegetariern durchökologisch kontrollierte Zutaten und lokale, elegant interpretierteGerichte.Wer sich für das beliebte Package "Surf und Yoga" (ab 551 Euro proPerson im Doppelzimmer) entscheidet, erhält neben sechsÜbernachtungen mit Frühstück in der Junior Suite auch fünf90-minütige Surf-Lektionen sowie je fünf Yoga-Kurse à 75 Minuten.Ebenfalls inbegriffen sind sind die Teilnahme am Aktivprogramm,beispielsweise Bauch-Beine-Po, Cross Fitness oder Kayaking, dieBenutzung von Slackline und Stand-up Paddles oder am abendlichenProgramm wie Freilichtkino und Strandfeuer. Hamam und Massagen sindgegen Aufpreis hinzubuchbar."Wir beobachten sehr aufmerksam, in welche Richtung sichWellness-Urlaubstrends entwickeln", erklärt Claudia Wagner,Geschäftsführerin von Fit Reisen. "Viele Urlauber, insbesondere diejüngere Klientel, erwarten von einem Wellness-Urlaub heute auchvielfältige Bewegungsmöglichkeiten und ein nachhaltigesHotelmanagement. Das Surf- und Yoga-Angebot in Marokko gehört indieser Zielgruppe zu unseren beliebtesten Packages, denn es erfülltzum einen den Wunsch nach Entspannung und Selfness, zum anderen aberauch nach Action, bewußtem Umgang mit unseren Ressourcen und einwenig Lokalkolorit."Mehr Informationen unter www.fitreisen.de/paradis-plage/Pressekontakt:Tanja KnottHead of PRT: +49 69 5885 424M: tanja.knott@fitreisen.deOriginal-Content von: FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, übermittelt durch news aktuell