International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017 versammelt Top-Namen, um innovative Ideen an Bord zu holen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf der am 18. Februar zu Endegegangenen International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2017 wurdenneuste Technologien vorgestellt und Markteilnehmer hatten dieGelegenheit, innovative Ideen untereinander auszutauschen. Mehr als208 Tausend Fachkräfte und auch Verkaufsvertretungen aus über 100Ländern, wie den USA, Indien, Deutschland, Russland, Saudi-Arabien,Ägypten, Thailand, Malaysia und weiteren Ländern, kamen in Guangzhouzusammen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/471345/ISLE.jpgMalek Alwazzan, der kuwaitische Generalkonsul in Guangzhou, warangesichts der Messe beeindruckt und sagte, dass chinesischeLED-Produkte in Kuwait mittlerweile bei einigen Megaprojekten zumEinsatz kämen. "Diese Ausstellung hat mir die Gelegenheit gegeben,Fine-Pitch LED-Anzeigen, Curved Screens, transparente Bildschirme undauch die allerneueste Technologie bei der LED-Solarbeleuchtungkennenzulernen."Einer der Höhepunkte der diesjährigen ISLE war dasFine-Pitch-Display, das das Zeug zu einer bahnbrechenden Innovationhat, während die P2.5 LED-Indoor-Anzeigegeräte (mit einemPixelabstand von unter 2,5 mm) auf der Messe bereits zum Standardgeworden sind. Anbieter auf dem Weltmarkt wie Leyard, Abson undLedman stellten P1.81 und P1.5 LED-Anzeigegeräte vor, während andereUnternehmen die Verfügbarkeit von P1.5- und P0.6-Produkten mitKleinstabständen für die nächste Zeit in Aussicht stellten.Neben den bahnbrechenden Technologien gab es auf der diesjährigenISLE ein breites Angebot an Foren und Vorträgen, bei denen diejeweiligen Fachkollegen die Möglichkeit hatten, sich über dasMarketing mit Führungspersönlichkeiten aus der LED-Industrie und derBranche für Werbetechnik auszutauschen. Bei dem Gipfeltreffen derBranche, das von efi, dem weltweit führenden Anbieter für Produkteund Dienstleistungen bei der Analog-Digital-Umwandlung, veranstaltetwurde, stellte Dr. Wang Bing, Geschäftsführer von efi für die RegionGroßchina, die jüngsten Methoden bei der Logo-Produktion vor undführte durch die neuesten, auf dem Forum vertretenen Trends in derBranche für Tintenstrahldrucker.Herr Lee Yingjie, Direktor der ISLE, sagte, dass die diesjährigeISLE sich mehr den technischen Errungenschaften gewidmet habe. "Wirwerden auch weiterhin neue Quellen erschließen, um die Teilnehmer ausder Branche zu ermutigen, zugunsten einer nachhaltigen Entwicklunginnovativ zu sein."Über die ISLEDie International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2018 wird vonCanton Fair Advertising Co., Ltd. und China Foreign Trade GuangzhouExhibition General Corp (CFTE) vom 3. bis zum 6. März veranstaltet.Die Messe soll eine vollständig integrierte Plattform für Lösungenfür die LED-Branche in puncto professionelle, attraktive undintelligente Werbeschilder bieten.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.isle.org.cn/en/Pressekontakt:Linda Chen+86-20-8926-8256chenyanhui@cantonfairad.comOriginal-Content von: International Signs and LED Exhibition, übermittelt durch news aktuell