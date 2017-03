International School of Management startet ins Sommersemester 2017 / Neue Studierende aus aller Welt

Dortmund (ots) - Der Studienstart zum Sommersemester bleibt an derInternational School of Management (ISM) weiter sehr beliebt. Am 13.März konnte die private Wirtschaftshochschule zahlreiche Erstsemesteran allen sechs Standorten begrüßen. Neben den Bachelor-Studiengängenwird auch der fachfremde Master-Studiengang M.A. InternationalBusiness immer stärker nachgefragt.Bachelor-Absolventen ohne betriebswirtschaftliches Vorwissenkönnen sich mit dem M.A. International Business gezielt fehlendesFachwissen aneignen und ihre berufliche Perspektive erweitern. ZumSommersemester 2017 startet das Programm an den Standorten Dortmund,Frankfurt/Main und München. Besonderer Beliebtheit erfreut es sichbei internationalen Studierenden, die für das Studium aus Kolumbien,Indien und Indonesien an die ISM kommen.Erstmals sind auch am noch jungen ISM-Standort in StuttgartStudienanfänger in einem Sommersemester gestartet. Zum Januar 2016hatte die ISM den Campus Stuttgart der EBC Hochschule übernommen unddamit auch den Südwesten Deutschlands erschlossen. "Wir freuen unssehr über die positive Entwicklung des Stuttgarter Standorts unddarüber, dass wir dort nun auch zum Sommer die ersten Studienanfängerbegrüßen dürfen", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.Ebenso erfreulich haben sich der Bachelor-Studiengang B.A. GlobalBrand und Fashion Management sowie der B.Sc. Psychology & Managemententwickelt. Beide Studiengänge zeichnet ein hoher Praxisbezug aus. InProjekten und Workshops, die in Kooperation mit Unternehmen aus derfreien Wirtschaft durchgeführt werden, wenden die Studierendentheoretisches Wissen praktisch an.Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privatenHochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchsfür international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten,anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus.Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wieintegrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Daniel LichtensteinLeiter Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbHOtto-Hahn-Str. 1944227 DortmundTel.: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39E-Mail: daniel.lichtenstein@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell