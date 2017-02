International School of Management auf dem Weg zur AACSB-Akkreditierung / Private Wirtschaftshochschule zum Akkreditierungsprozess zugelassen

Dortmund (ots) - In Deutschland tragen nur 9 Business Schools dasinternationale Gütesiegel der AACSB-Akkreditierung. Die InternationalSchool of Management (ISM) ist jetzt auch in das Rennen um dieAuszeichnung durch die weltweit älteste und größteAkkreditierungsorganisation gestartet. Anfang des Jahres wurde dieprivate Wirtschaftshochschule zum Akkreditierungsprozess zugelassen.Die Zulassung zum Akkreditierungsprozess ist ein wichtigerMeilenstein auf dem Weg zur internationalen Akkreditierung, an dembereits einige gescheitert sind. Denn der Qualitätsprozess, den dieAssociation to Advance Collegiate Schools of Business, kurz AACSB,vorgibt, gilt als extrem komplex. Im Rahmen einer mehrjährigenBegutachtung werden nicht die einzelnen Studiengänge, sondern diegesamte Hochschule einer anspruchsvollen Qualitätsprüfung unterzogen.Die ISM, die mittlerweile an sechs Standorte in Deutschland vertretenist, scheut den Weg dennoch nicht. "Internationalisierung undPraxisorientierung sind zwei der wichtigsten Einflussfaktoren auf denBildungsmarkt. Beide zählen wir zu unseren Kernkompetenzen. Wir sinddeshalb zuversichtlich, die AACSB mit unserem Konzept überzeugen zukönnen", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.Das Studienangebot noch internationaler zu gestalten und denaktiven Austausch mit Unternehmen zu suchen, das werden nur zweiSäulen sein, auf die die ISM ihr Akkreditierungsverfahren stellenwird. Die Hochschule verpflichtet sich auch, die Qualität in Lehre,Forschung und Verwaltung kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihreAktivitäten im Bereich der anwendungsorientierten Forschungauszubauen. Dass sich die ISM auf dem richtigen Weg befindet, zeigtbereits der Entscheid des Wissenschaftsrats aus dem vergangen Jahr.Als erste private Wirtschaftshochschule bundesweit erhielt die ISMzweimal in Folge eine Akkreditierung über einen Zeitraum von zehnJahren. "Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Bewerbung eine großeAufgabe angenommen haben", erklärt Böckenholt. "Gleichzeitig ist derProzess für uns eine große Chance, die Managementausbildung an derISM noch innovativer und zukunftsfähiger zu gestalten."Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu denführenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In deneinschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig anvorderster Stelle.Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München,Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privatenHochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchsfür international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten,anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus.Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wieintegrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Pressekontakt:Daniel LichtensteinLeiter Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbHOtto-Hahn-Str. 1944227 DortmundTel.: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39E-Mail: daniel.lichtenstein@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell