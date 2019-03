International Railway Congress 2019: Globale Zukunft der Bahn erfolgreich in Wien diskutiert

Finanztrends Video zu



Wien (ots) - Über 500 internationale Gäste, mehr als 100 namhafte Unternehmenund Vertreter aus über 20 Ländern nahmen teil; Sieben Kooperationsvereinbarungenals konkretes ZwischenzielDer Internationale Railway Congress 2019 in Wien war der Start einerKongressreihe, die mindestens über die nächsten drei Jahre stattfinden soll. DasZiel des größten Geschäftstreffens seiner Art, die ideale Plattform fürFührungskräfte der Transport-, Verkehrs- und Logistikbranche für den gemeinsamenAustausch und Vertiefung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen zu bieten, konnteerfolgreich unter Beweis gestellt werden. Deutlichster Beleg dafür sindinsgesamt sieben Kooperationsvereinbarungen/Memorandum of Understandings (MoUs)auf politischer und geschäftlicher Ebene.Über 500 Gäste haben sich zwei Tage lang, vorrangig zu den Chancen undPotentialen des multinationalen Eisenbahnprojekts Breitspurbahn alsumweltschonendes globales Tor für den weltweiten Warenverkehr, ausgetauscht. Dieherausragenden internationalen Top-Speaker haben fachlich zum vollen Erfolgbeigetragen.Am Rande des Kongresses wurden des Weiteren sieben MoUs unterzeichnet. Dieentscheidendste politische Absichtserklärung ist jene zwischen denVerkehrsministerien aus Russland, der Slowakei und Österreich zur Realisierungder Güterzugstrecke Kosice - Bratislava - Wien mit einer Spurweite von 1520 mm.Dies ist ein weiterer Schritt bei den Vorbereitungen für den Staatsvertragzwischen den Ländern. Außerdem wurden sechs weitere, jeweils bilaterale,Absichtserklärungen auf Geschäftsebene getroffen. Die Wirksamkeit des Kongressesals Weichensteller und Plattform für den Ausbau von politischen undgeschäftlichen Beziehungen wurde bereits beim ersten International RailwayCongress unter Beweis gestellt.Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie kann nach demSeidenstraßen-Abkommen 2018 bereits den nächsten großen Erfolg imInfrastrukturbereich verbuchen. Generalsekretär Andreas Reichhardt dazu: "Mitdem Memorandum of Understanding zwischen Russland, der Slowakei und Österreichhaben wir wieder einen großen Schritt für die Verlängerung der 1520-Bahn in dieTwin-City-Region machen können. Als österreichische Bundesregierung haben wirgroßes Interesse daran, das europäische Tor für den weltweiten Schienenverkehrzu werden. Die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung die geschaffen werden, sindeine Chance, die wir ergreifen möchten."Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sieht positiveImpulse für den Wirtschaftsstandort Österreich: "Die Zukunft der Mobilität isteng mit Wirtschaftswachstum und einem wettbewerbsfähigen Standort verbunden. DieBahn spielt hier eine wesentliche Rolle. Und Österreich selbst hat als GlobalPlayer in der Bahn-Industrie massives Interesse an einem Ausbau derSchieneninfrastruktur." Das nun unterzeichnete MoU bedeutet vor diesemHintergrund einen wichtigen Schritt vorwärts zu einer besseren Vernetzung desinternationalen Schienenverkehrs.Der Chef der ÖBB Holding, Mag. Andreas Matthä, konstatiert in seinem Statementzum Abschluss des Kongresses: "Die Schiene ist Bindeglied zwischenGesellschaften und Nationen. Sie bringt Menschen und Güter in Bewegung undschafft gute Verbindungen - auch für die Neue Seidenstraßen-Initiative. Um dieinternationale Zusammenarbeit hier zu vertiefen und die Verbindung zwischenÖsterreich und Russland weiter auf Schiene zu bringen, ist der InternationalRailway Congress wohl der beste Ausgangspunkt. Es würde mich daher sehr freuen,wenn dieser Congress auch in den kommenden Jahren zu einem Fixpunkt desAustausches der internationalen Eisenbahngemeinde in Wien werden würde."Oleg Belozerov, Generaldirektor - Vorstandsvorsitzender der RZD "RussianRailways", möchte festgehalten wissen, dass "dieses Projekt die Arbeit derEisenbahnen auf ein neues Niveau heben wird. Wir werden neue Technologienausprobieren, um die Grenzübergänge zu beschleunigen und Rechtsfragen zuvereinheitlichen. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dass dies soschnell wie möglich geschieht", so der Vorstandsvorsitzende Belozerov.Hubert Jeneral, Präsident und Initiator des IRC 2019, zeigt sich hoch erfreutund dankbar: "Ich danke allen Gästen und internationalen Speakern für ihrKommen. Der Kongress trägt mit zahlreichen Kooperationsvereinbarungen bereitsdie ersten Früchte des Erfolgs, jedoch ist dies erst der Anfang. Ich bin unserenPartnern, dem BMVIT, ÖBB und RZD für die gute Zusammenarbeit und Harald Mahrerund der WKÖ für die Gastfreundschaft in ihrem Haus sehr dankbar. DieZusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft ist eine Voraussetzung für dieerfolgreiche Umsetzung dieser Jahrhundert-Chance für Österreich. AlsKongressveranstalter habe ich deutliche positive Signale beiderseits vernommen",schließt der Präsident.Nach dem Kongress bedeutet für den International Railway Congress in diesem Fallauch wieder vor dem Kongress. Man konnte bereits erfolgreiche Gespräche mitPartnern, Gästen und Speakern für die Fortsetzung im kommenden Jahr führen. Um weiterhin die größte Plattform für Führungskräfte der Bahnindustrie zu bieten, wird unmittelbar am IRC 2020 gearbeitet.Weitere Presseinformationen, sowie Zusammenfassungen der Strategic Sessions können hier abgerufen werden: https://rail-congress.com/press-center/