International Maritime Industries unterzeichnet VLCC-Auftrag mit HHI und Bahri für den Aufbau einer neuen Schifffahrtsindustrie in Saudi-Arabien

- Mit der Vertragsunterzeichnung soll IMI in die Lage versetztwerden, seinen ersten Supertanker für Bahri in Südkorea zu fertigenund IMI mit erstklassigem Branchenwissen und Erfahrung zuunterstützenDubai, Vae (ots/PRNewswire) - International Maritime Industries(IMI) hat heute bekannt gegeben, dass es einen Schiffskaufvertrag(Vessel Purchase Agreement, VPA) mit Bahri unterzeichnet hat, einemweltweit führenden Unternehmen für Logistik und Transport, sowie einenachfolgende Unterauftragsvereinbarung mit langjährigen PartnernHyundai Heavy Industries, Co., Ltd. (HHI) für den Bau eines (1)Rohöltankers der Klasse 319.000 DWT, mit einem voraussichtlichenLieferdatum im Oktober 2021. Es wurden außerdem weitereVereinbarungen in Bezug auf die Lizenzierung, technischeDienstleistungen und Training mit HHI unterzeichnet, um den Aufbauvon Kapazität und den Wissenstransfer zu gewährleisten. DieseProjektvergabe stärkt die Geschäftsbeziehung zwischen IMI und seinenAktionären weiter und trägt auch zur Entwicklung einer lokalenZulieferungsinfrastruktur für die Schifffahrtsindustrie, dertechnischen Kompetenz von saudischen Staatsbürgern und einerErfolgsbilanz im Schiffsbau bei.Bahri hat seinen ersten VLCC-Auftrag an IMI vergeben, den IMI anHHI untervergeben wird; an dessen erstklassigen Anlagen in Ulsan.Dieser Untervertrag bietet viele Vorteile für IMI einschließlichWissenstransfer von HHI zu IMI, ein Mechanismus, mit dem die Nutzungvon geistigem Eigentum an IMI übertragen werden kann, Pläne fürIMI-Mitarbeiter, neue Fertigkeiten im Schiffbau und in der Planung zuerlangen, sowie technische Unterstützung", sagte Fathi K. Al-Saleem,IMI Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Diese Vereinbarungträgt zum langfristigen Wachstum dieser neuen Industrie inSaudi-Arabien bei und wird es IMI ermöglichen, Supertanker unabhängignach höchsten Schiffbaustandards in Saudi-Arabien zu bauen."In seinem Kommentar zu der Projektvergabe sagte AbdullahAldubaikhi, CEO von Bahri: "Bahri ist entschlossen, eine zentraleRolle bei der Transformation des Königreichs zu einem wichtigenregionalen und globalen Logistik- und Transportzentrum einzunehmen.Bahri hat neue Horizonte für Branchenkooperationen erkundet, um seineVision voranzubringen. Diese Projektvergabe, die unsere starkestrategische Beziehung mit IMI und HHI weiter stärkt, markiert einegroße Entwicklung in dieser Richtung, und wir sind zuversichtlich,dass sie unseren laufenden Anstrengungen einen Schub verleihen wird,um unsere Angebote zu verstärken und unsere Fähigkeiten zuverbessern. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, dieunseren Kunden und Aktionären enorme Vorteile bieten wird.International Maritime Industries, das seinen Sitz in The KingSalman Complex for International Maritime Industries & Services inRas Al-Khair, Saudi-Arabien, hat, wird das größte maritimeFull-Service-Werk in der Region MENA sein. Wenn der Bau abgeschlossenist, wird die Jahreskapazität der Anlage vier (4) neu gebauteOffshort-Rigs und mehr als 43 neu gebaute Schiffe, einschließlichVLCCs, umfassen und darüber hinaus Services für mehr als 260Marineprodukte erbringen. Die erste Phase des Produktionsbetriebssoll gegen Ende 2020 beginnen und die Anlage soll bis 2022 ihre volleProduktionskapazität erreichen. International Maritime Industries istein Joint Venture zwischen Saudi Aramco, Lamprell, Bahri und HyundaiHeavy Industries.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/997175/IMI.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/997176/IMI.jpgPressekontakt:Abdulrahman JaafariTel.: +966 9200 22342abdulrahman.jaafari@IMI-KSA.comOriginal-Content von: International Maritime Industries, übermittelt durch news aktuell