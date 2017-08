International Course für Hörakustik in Lübeck / 16 Nationalitäten zu Gast bei der Akademie für Hörakustik

Mainz / Lübeck (ots) - Schwerhörigkeit ist ein internationalesProblem. In Deutschland helfen den Betroffenen die Hörakustiker, inanderen Ländern HNO-Ärzte, Audiologen und andere. Vom 21. bis 25.August lassen sich 26 Gäste aus 16 verschiedenen Nationen in Lübeckan der Akademie für Hörakustik gemeinsam fortbilden. Unterrichtetwerden sie von Dozenten und Externen der Akademie.In Deutschland ist die Akademie für Hörakustik (afh) für dieüberbetriebliche Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung derHörakustiker zuständig. Die dreijährige duale Ausbildung derHörakustiker in Deutschland ist internationales Vorbild. Jährlichkommen Tausende Gäste an die afh um sich nach deutschen Standardsweiterzubilden. Im Moment findet der jährliche International Course2017 an der afh statt.Die 26 Teilnehmer kommen aus dem Iran, der Slowakei, Slowenien,der Ukraine, Russland, China, Indien, Japan, Korea, Singapur,Thailand, Vietnam, dem Irak, der Schweiz, Serbien und Kroatien. DieUnterrichtssprache ist Englisch. Für fünf Teilnehmerinnen undTeilnehmer gibt es zudem eine Simultanübersetzung.Diesjähriges Thema ist die Hörsystemversorgung bei Kindern. InDeutschland bilden sich Hörakustiker zu Experten für Kinder, densogenannten Pädakustikern weiter. Wie das in andere Ländern ist,erfahren die Teilnehmer dort ebenfalls. Im Fokus steht das Erlernendes in Lübeck entwickelten Prozesses einer Hörsystemanpassung fürKleinstkinder sowie verschiedene baby- und kleinkindgerechteMessverfahren für die Audiometrie. Auch die Besonderheiten bei derAbformung und Gestaltung von Ohrpassstücken für Kinderohren und vielpraktische Arbeit mit Probanden stehen auf dem Programm.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.200Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Bundesinnung der Hörakustiker (biha)Dr. Juliane Schwoch, (06131) 96560-28schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell