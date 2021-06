International Consolidated Uranium stellt Update hinsichtlich Laguna-Salada-Optionsabkommen bereit

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 11. Juni 2021. International Consolidated Uranium Inc. (TSX-V: CUR) („CUR“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) freut sich, die folgenden Updates hinsichtlich des Optionsabkommens (das „Optionsabkommen“) mit U3O8 Corp. (TSX-V: UWE.H) („U308“) bekannt zu geben, das bereits am 14. Dezember 2020 gemeldet wurde und CUR die Option bietet, eine ungeteilte 100-%-Beteiligung am Projekt Laguna Salada („Laguna Salada“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung