International Consolidated Uranium steigt mit transformativer Akquisition und strategischer Allianz mit Energy Fuels in den Uransektor der USA ein

Quelle: IRW Press

– Erwirbt ein Portfolio von Projekten in den USA, darunter drei ehemals produzierende Minen; schließt Toll-Milling- und Betriebsvereinbarungen ab

Vancouver, BC und Lakewood, CO 15. Juli 2021 – International Consolidated Uranium Inc. ("CUR") (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc/) und Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR) ("Energy Fuels") freuen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



