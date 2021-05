International Consolidated Uranium erwirbt hochgradiges Matoush-Uranprojekt in Quebec, Kanada

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 11. Mai 2020 – International Consolidated Uranium Inc. ("CUR" oder das "Unternehmen") (TSXV: CUR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") abgeschlossen hat, durch den CUR einen ungeteilten Anteil von 100 % am hochgradigen Uranprojekt Matoush ("Matoush" oder das "Grundstück") in der Provinz Quebec, Kanada, erwerben wird.

Wichtige Punkte:

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung