International Champions Cup - fünf actiongeladene Spiele in den USA sorgen von Ost- bis Westküste für packende Spannung

Borussia Dortmund führt mit sieben Punkten aus drei SpielenNew York (ots/PRNewswire) - Der von Heineken präsentierteInternational Champions Cup (ICC) hat mit fünf aufeinander folgendenSpielen, die gestern USA-weit ausgetragen wurden, Geschichtegeschrieben, und die Action geht jetzt erst richtig los.In Los Angeles setzte sich Manchester United gegen den AC Mailand9:8 bei Elfmeterschießen nach einem 1:1 Unentschieden im StubHubCenter durch, ein paar Autostunden weiter südlich im SDCCU Stadium inSan Diego punktete Tottenham Hotspur torreich in der ersten Halbzeitund schlug den AS Rom mit 4:1. An der Ostküste wurde mit dem ICC2018-Debüt von Mohamed Salah und Sadio Mane Fußball von Weltklassegeboten: beide Spieler waren maßgeblich am 2:1 Sieg von Liverpoolüber Manchester City im Metlife Stadium beteiligt. Salah schoss dasTor in der 63. Minute, gefolgt vom spielentscheidenden Tor von Manein der Nachspielzeit, mit einem Elfmeter, der ihm den Heineken Man OfThe Match-Award sicherte. In Pittsburgh spielte Borussia Dortmund imHeinz Field gegen Benfica, das den 3:2-Sieg holte und BorussiaDortmunds Versuch auf eine 3:0 Leistung beim ICC zunichtemachte.Juventus eröffnete sein ICC-Turnier mit einem 2:0 gegen FC Bayern imLincoln Financial Field in Philadelphia, wobei Andrea Favilli beideTore des Spiels erzielte."Die Elite, die wir beim diesjährigen International Champions Cuperleben, setzt einen neuen Standard für Turniere in denSommermonaten", sagt Charlie Stillitano, Mitgründer und ExecutiveChairman von Relevent. "Die Fans in den USA wurden mit dem bestenFußball der Welt verwöhnt und wir sind extrem gespannt, was dienächsten Wochen bringen werden".Im vollgepackten Spielplan führt derzeit Borussia Dortmund imKampf um die Meisterschaft mit zwei Siegen und einem verschossenenStrafstoß mit insgesamt sieben Punkten.Relevent erweitert 2018 außerdem seinen Fundus mit Neuzugängen wieHouse of Soccer, ICC Futures, und dem ICC Women's, das Ende der Wochestartet.House of Soccer gab letzte Woche seinen Einstand in Hollywood, unddie Fans waren eingeladen, Sportstars und Prominente wie OdellBeckham Jr., Draymond Green und Mia Hamm bei höchst unterhaltsamenFußballspielen und Events anzufeuern. Das zweite House of Soccerfindet diesen Freitag, am 27. Juli, in Miami statt."Ziel des International Champions Cups ist es, die Begeisterungund Spannung, die vom internationalen Fußball ausgeht, in die USA zutragen", erklärt Daniel Sillman, CEO von Relevent. "Wir haben, wennman sich die Interaktion beim House of Soccer, das ein echtesFan-Erlebnis bietet, die Fan-Action beim ICC Futures Tournament, indem der Spitzennachwuchs sein Talent an einer globalen Messlatteunter Beweis stellt, und das Engagement beim ICC Women's Tournamentanschaut, die Herzen der amerikanischen Fans und Spieler erobert".Nach einem harten Wettkampf im ESPN Wide World of Sports inOrlando wurde an diesem Wochenende ein Champion gekrönt - BayernMünchen jagte Chelsea den Sieg ab, und die Action ging ungebremstweiter, als die führenden U14-Teams aus aller Welt in der sogenannten "Little League World Series of Soccer" gegeneinanderantraten.