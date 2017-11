Intermarché kauft RIS InkCenter® Nachfüllausrüstung für Tintenstrahlpatronen

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions(RIS) kündigte heute an, dass die in Frankreich ansässigeSupermarkt-Einzelhandelskette Intermarché schriftlich eingewilligthat, RIS InkCenter® Nachfüllausrüstung für Tintenstrahlpatronen inausgewählten Standorten in Frankreich bereitzustellen. IntermarchésStrategie basiert auf einem starken Umsatzwachstum durch dieerfolgreiche Probeeinführung von einem RIS-Nachfülldienst fürTintenstrahlpatronen vor Ort. Intermarché-Kunden geben einfach ihreleeren Tintenstrahlpatronen am Service-Schalter ab, die dann währendsie einkaufen mit der RIS InkCenter®-Maschine wieder aufgefülltwerden. Das Ergebnis ist eine hochwertige Tintenauffüllung, diegegenüber dem Kauf einer neuen Patrone bis zu 70 % günstiger ist."Wir freuen uns sehr, die Ausdehnung unseres Nachfülldiensts mitJean-François Vergez von Intermarché anzukündigen. Gemeinsam habenwir seinen Kunden im Verlauf des letzten Jahres die beachtlichenErsparnisse vor Augen geführt, die sich aus dem Nachfüllen ihrerMarken-Tintenpatronen ergeben, während wir gleichzeitig zumUmweltschutz beitragen. Leere Tintenpatronen wieder aufzufüllenanstatt sie wegzuwerfen, trägt zu einem saubereren Planeten bei, wasin der französischen Kultur sehr wichtig ist. Intermarché wird so alsTinten-Ort bekannt. Mit Herrn Vergez' Hilfe freuen wird uns darauf,den Nachfülldienst für Tintenpatronen in der nahen Zukunft aufweitere Intermarché-Standorte auszudehnen", sagte Vince Hormovitis,Vice President für Sales & Business Development bei RIS."Im heutigen Markt gelten Tintenpatronen als Verbrauchsgüter. Ichkenne meine Kunden sehr gut. Ihre Patronen aufzufüllen, anstatt neuezu kaufen, entspricht ihren Vorstellungen sowie dem Trend desfranzösischen Marktes. Es ist mir wichtig, meinen Kunden neue,aufregende Konzepte und entsprechenden Wert zu bieten - wie derNachfülldienst - während ich meinen Teil für einen saubererenPlaneten leiste. Das InkCenter® lohnt sich für meine Kunden, aberauch für mein Geschäft", erklärte Jean-François Vergez, Inhaber,Intermarché Muret und Fonsorbes.RIS Chief Executive Officer David Lenny fügte hinzu: "SeitEinführung des RIS InkCenter® Nachfüll-Versuchsprogramms inausgewählten Intermarché-Märkten in Südwest-Frankreich haben wir mitBegeisterung verfolgt, wie sich diese Initiative in einem solchenkurzen Zeitraum von einem Start-up zu einem sehr erfolgreichenNachfüllgeschäft für Tintenpatronen entwickelt hat. Wir bei RISmachen nun voller Freude diese Ankündigung, die unsere Partnerschaftdurch eine neue langfristige Vereinbarung mit einem solchenrenommierten Einzelhändler in Frankreich festigt. Dadurch stellen wirsicher, dass wir Intermarché-Kunden weiterhin zu einem Bruchteil desKaufpreises von neuen Tintenstrahlpatronen unsere hochwertigeErfahrung im Bereich Tintenauffüllung bieten. Abgesehen von denErsparnissen können Kunden ihre Patronen abgeben und ihre Einkäufeerledigen, während die Patronen wieder aufgefüllt werden - was sehrpraktisch ist."Informationen zu RISRetail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer fürVor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Daspatentierte RIS InkCenter®-Kiosk wird an über 670 teilnehmendenEinzelhandelsstandorten in den gesamten USA sowie in ganz Kanada,Mexiko und Europa bereitgestellt - einschließlich Costco Wholesale,Sam's Club, Fry's Electronics, Intermarché, Auchan, E.Leclerc, MetroCash & Carry, Saturn, Maplin und ausgewählten University Bookstores.RIS bietet Kunden beispiellose Qualität bei Ersparnissen von bis zu70 %. Unsere InkCenter®-Kiosks gliedern sich nahtlos inEinzelhandelsumgebungen ein und bieten ein großartigesKundenerlebnis. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, wurde2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Kunden einebessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.Go2RIS.com.Informationen zu IntermarchéIntermarché, gegründet 1969, hat sich zu einer von Europas bestenEinzelhandelsketten von Hypermärkten, Supermärkten undLebensmittelgeschäften entwickelt. Das riesige Netzwerk vonFilialstandorten des Unternehmens umschließt: 1835 in Frankreich, 243in Portugal, 232 in Polen und 78 in Belgien. Intermarché bietet einbreites Sortiment an exklusiven Marken: Chabrior (Backwaren), Paquito(Erzeugnisse auf Obstbasis), Monique Ranou/Claude Léger(Catering-Speisen), Paturages (Milchprodukte), Saint Eloi(Konserven), Look (nichtalkoholische Getränke), Apta(Reinigungsmittel) und Elodie (Süßwaren, Marmeladen).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/592548/Retail_Inkjet_Solutions_Intermarche___InkCenter_MERGED.jpgOriginal-Content von: Retail Inkjet Solutions, übermittelt durch news aktuell