Interliving mit neuer Kampagne / Die Möbelmarke holt Gerard Butler für ihren TV-Spot nach Deutschland (FOTO)

Bielefeld (ots) -"Das Wesentliche ist zu sehen" - die Möbelmarke Interliving trittin ihrem aktuellen Werbespot selbstbewusst auf. Am 25. Septemberstartet die neue Kampagne - und im TV-Spot, auf Plakaten und onlineist neben den hochwertigen Sofas, Boxspringbetten, Schlaf- undWohnzimmermöbeln auch kein geringerer, als Hollywoodstar GerardButler zu sehen. Anders, als bei anderen Marken steht hier aber nichtder Schauspieler im Mittelpunkt, sondern die Interliving Möbelselbst."Im vergangenen Jahr haben wir mit unserem ersten InterlivingTV-Spot den German Brand Award in der Kategorie Special Mentionerhalten. In diesem Jahr freuen wir uns, dass wir im nächsten Schritteinen so renommierten Schauspieler wie Gerard Butler für eineZusammenarbeit gewinnen konnten - im Spot setzen wir aber wieder vollauf den Charme unserer hochwertigen Möbel. Sie stehen mit all ihrenVorzügen im Mittelpunkt", so Frank Stratmann, Hauptgeschäftsführerdes Einrichtungspartnerring VME, der als Verband die MarkeInterliving gemeinsam mit seinen mittelständischen Möbelhändlernentwickelt hat. Das Sortiment kann sich sehen lassen: InterlivingMöbel verbinden zeitloses Design mit intelligenten, durchdachtenFunktionen - die beteiligten Möbelhändler haben ihr gesamtesExpertenwissen in die Entwicklung gesteckt.Das wird auch im aktuellen Interliving TV-Spot deutlich: Dort istHollywood-Star Gerard Butler absolut begeistert von Interliving undden zahllosen Möglichkeiten, die ihm die Möbel bieten. So kann erplötzlich wie durch Zauberhand das Interliving Sofa ganz einfach perFingerschnipsen konfigurieren. Die Message des Spots ist klar:Interliving Möbel lassen sich durch ihre große Typenvielfalt fürjedes Zuhause individualisieren - es gibt sie in zahlreichenAusführungen, Stoffen und Ledern, Größen, Sitzhöhen und vielem mehr.Schon jetzt gibt es allein in der Bundesrepublik mehr als 200mittelständische Möbelhändler, die Interliving im Sortiment führen -mehr als 30 von Ihnen konnten sogar als Interliving Partnerhäusergewonnen werden. Sie haben sich umbenannt und tragen jetzt denSchriftzug "Interliving" im Unternehmensnamen. Weiteres Bildmaterial,eine gesamte Übersicht über alle teilnehmenden Händler und denaktuellen TV-Spot sehen Sie auf www.interliving.de.